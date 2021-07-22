Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkisini gösterdi

Rize'de geride bıraktığımız günlerde yaşanan sel felaketinde ağır hasarlar meydana gelmişti.



6 vatandaşın hayatını kaybettiği selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

YAĞIŞIN ARDINDAN DERELER TAŞTI



Selin yaralarının sarılmaya başlandığı şehirde etkili yağış yeniden kendini gösterdi.



İl genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.



TARIM ARAZİLERİ VE YOLLARDA HASAR



Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi, yağışla birlikte yükseldi. Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taşarken, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.



İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.



ARTVİN'DE SEL VE HEYELAN: BİR KİŞİ KAYIP



Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.



İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar su altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Bir kişin sel suyuna kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.



SAĞANAK VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Bu arada Doğu Karadeniz'de sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.



SEL, SU BASKINI, HEYELAN...



Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.