Bakan Soylu duyurdu: Artvin'de 1 kişi kayıp!

Karadeniz'de etkili olan yağışlar Rize ve Artvin'de sele neden oldu. İki ilimizde de dereler taşarken, yollar da kapandı. Artvin'de yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel yaşanan Artvin ve Rize'nin ilçelerinde incelemelerde bulundu.



BAKAN SOYLU EV VE İŞ YERLERİNİ ZİYARET ETTİ



Soylu ve Yazıcı, derenin taşması sonucu sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde inceleme yaptı. Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi, su birikintilerinin temizlenmesi ve diğer konularda yetkililerden bilgi alan Soylu, ziyaret ettiği bazı ev ve iş yerlerindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ifade etti.



Bakan Soylu duyurdu! Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu | Video





Bakan Soylu, Ardeşen Belediyesi ve Fındıklı Kaymakamlığını da ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Arhavi'de Bakan Soylu ile incelemelerde bulundu.



MURGUL'DA 1 KİŞİ SELDE KAYBOLDU



Gün boyu bölgedeki çalışmalarına devam eden Bakan Soylu açıklama yaptı. Soylu, "Bir vatandaşımızın Murgul'da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var; İnşallah sağ salim ulaşırız" dedi.