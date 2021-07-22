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Ekonomi
AK Parti'den iş dünyası için özel çalışma! Sorunları hızla çözülecek

AK Parti'den iş dünyası için özel çalışma! Sorunları hızla çözülecek

TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte milletvekilleri Türkiye'nin dört bir yanına giderek teşkilatlar ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye başladı. Bir grup milletvekili illeri gezip meslek örgütleri, sanayiciler, KOBİ'ler ile toplantılar yapmaya başladı. Sorunlar tespit edilip hızla çözüm yolları bulunacak.

Ekonomi / 22 Temmuz 2021 Perşembe 09:26
AK Parti'den iş dünyası için özel çalışma! Sorunları hızla çözülecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile yaptığı toplantılarda 'yeni bir süreç başlattığını belirterek herkesin illerine gidip vatandaş ile kucaklaşması, sorun ve sıkıntıları dinlemesi' talimatı verdi.

Milletvekilleri de bayram ile birlikte pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan vatandaş ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda küçük esnaf ile de temasa geçiliyor.

Pandemi döneminde sanayiciler, KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları tespit, bunların çözümleri, beklentilere yönelik de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda ekonomi ve iş dünyası kökenli milletvekilleri İstanbul başta olmak üzere sanayi şehirlerine ve diğer illere gidip sorunları, öneri ve beklentileri dinliyor.

ÇÖZÜM ÜRETİLECEK


Bu toplantılardan çıkan sonuçlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da iletilecek. Bakanlıklar yasa gerektirmeyen konulara ilişkin hızla adım atacak. Yasal düzenleme gerektirenler için ise TBMM'nin tatilden dönüşü olan 1 Ekim beklenecek.

BEKLENTİLER NEDİR?


Yapılan görüşmeler sırasında iş dünyasının beklentileri istikrar, güven ortamının devamı, stabil ve öngörülebilir ekonomik düzen, üretim alt yapısının iyileştirilmesi, sektörün kredi uygulaması, standart kredi ve yardım yerine sektörlere göre özel kredi ve destekler geliştirilmesi olarak sıralandı.

GELİR DAĞILIMI DENGESİ

Pandemi nedeniyle sanayiciler ve gıda sektörü büyürken küçük işletmeler ve esnaf sıkıntı yaşadı. Bu durum gelir dağılımı da olumsuz etkiledi. Önümüzdeki dönemde atılacak en önemli adımların bu dengeyi tekrar eski haline döndürmek olacağı bildirildi.


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