AK Parti'den iş dünyası için özel çalışma! Sorunları hızla çözülecek

TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte milletvekilleri Türkiye'nin dört bir yanına giderek teşkilatlar ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye başladı. Bir grup milletvekili illeri gezip meslek örgütleri, sanayiciler, KOBİ'ler ile toplantılar yapmaya başladı. Sorunlar tespit edilip hızla çözüm yolları bulunacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile yaptığı toplantılarda 'yeni bir süreç başlattığını belirterek herkesin illerine gidip vatandaş ile kucaklaşması, sorun ve sıkıntıları dinlemesi' talimatı verdi.
Milletvekilleri de bayram ile birlikte pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan vatandaş ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda küçük esnaf ile de temasa geçiliyor.
Pandemi döneminde sanayiciler, KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları tespit, bunların çözümleri, beklentilere yönelik de çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Bu kapsamda ekonomi ve iş dünyası kökenli milletvekilleri İstanbul başta olmak üzere sanayi şehirlerine ve diğer illere gidip sorunları, öneri ve beklentileri dinliyor.