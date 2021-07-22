AFAD'dan Artvin Arhavi'ye yönelik son dakika açıklaması!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişinin tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Arhavi'de etkili olan aşırı yağış sonucunda bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.



200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Yağış sebebiyle Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, "Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve jandarma ekipleri, olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Rize'nin Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır.



Meteorolojiden bugün alınan verilere göre, Hopa'da 83, Arhavi'de 74, Fındıklı'da 79,6, Çamlıhemşin'de 64,9 ve Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilo yağış düşmüştür. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir. "



