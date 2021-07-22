USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
AFAD'dan Artvin Arhavi'ye yönelik son dakika açıklaması!

AFAD'dan Artvin Arhavi'ye yönelik son dakika açıklaması!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında 200 kişinin tahliye edildiğini duyuruldu. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçmiş olsun dileklerini iletirken bölgede yaraların en kısa sürede devlet tarafından sarılacağını ifade etti..

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:02
AFAD'dan Artvin Arhavi'ye yönelik son dakika açıklaması!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişinin tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Arhavi'de etkili olan aşırı yağış sonucunda bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yağış sebebiyle Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, "Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve jandarma ekipleri, olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Rize'nin Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır.

Meteorolojiden bugün alınan verilere göre, Hopa'da 83, Arhavi'de 74, Fındıklı'da 79,6, Çamlıhemşin'de 64,9 ve Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilo yağış düşmüştür. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir. "


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı