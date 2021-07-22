ABD tetikçisi çakma solcu Ruşen Çakır'ı destekleyen ağ deşifre oldu! FETÖ, CIA ne ararsan var...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımladı.



Listede Türkiye'den birçok medya kuruluşu yer alıyor. Vakfın on binlerce lira fon sağladığı kurumlar arasında Medyascope, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, , İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.



EN ÇOK PARA RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'UNA



Ulusal Kanal'ın web sitesinde yer alan habere göre, ABD tarafından fonlanan kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope bulunuyor. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.



HİBENİN KILIFI: TARAFSIZLIK!



Vakfın yayımladığı bilgilere göre kuruluşların hibe alma gerekçeleri dikkat çekiyor. Vakıf internet sitesinde Medyascope için 'Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı' nedeniyle 'destek' verildiği yazıyor. Serbestiyet internet sitesi için 'Partizan olmayan habercilik yapılması' gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verilmiş.



BİR FON DA SIDA'DAN!



Satılık gazeteci Ruşen Çakır'ın yalnızca, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan değil, aynı zamanda SIDA'dan da (Swedish International Development Cooperation Agency) destek aldığı görülüyor.



SIDA tarafından, 28.10.2017 tarihinde Medyascope'a tamı tamına 59.289 dolar ödeme yapılmış.



FETÖ'NÜN KİLİT İSİMLERİYLE DİRSEK TEMASINDA



ABD'den Ruşen Çakır'ın fonlanmasını sağlayan Gönül Tol ve Ömer Taşpınar, FETÖ'ye yakın iki isim. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar aynı zamanda haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan, Micheal Rubin, Graham Fuller ve Henri Barkey'le birlikte hareket ediyorlar.



GÖNÜL TOL FETÖ'NÜN AVUKATI



Aralarında Can Dündar ve Cengiz Çandar gibi isimlerin de bulunduğu 180 sözde aydın, 2015 yılında Fethullahçı Terör Örgütüne finansman sağlayan Akın İpek'in şirketlerine yönelik operasyonları kınamak için bildiri yayımlamıştı. Ruşen Çakır'la arasından su sızmayan Gönül Tol da bildiriye imza atarak FETÖ'cü Akın İpek'e arka çıkmıştı.



ÖMER TAŞPINAR'DAN FETÖ GÜZELLEMESİ



2017 yılında Ruşen Çakır'ın Medyascope TV'de hazırladığı programa konuk olan Ömer Taşpınar, FETÖ'nün yeni yol haritası hakında konuşurken skandal ifadeler kullanmıştı.



Terör örgütünün, demokratik ülkelerde rahatlıkla nefes alabileceğini iddia eden Ömer Taşpınar şöyle konuşmuştu:



'Fakat Türkiye'nin sözünün geçmediği, hukuk devletinin ve demokrasinin olduğu, Batı'daki ülkelerde, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da bu hareket bir diaspora hareketi olarak devam edecek...'



RUŞEN ÇAKIR İLE DARBENİN KİLİT İSMİ ESKİ OLAN CIA AJANI HENRI BARKEY İLİŞKİSİ



Ruşen Çakır'ın darbenin kilit ismilerinden eski CIA ajanı firari Henri Barkey ile 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrası görüştüğü ve onu aklamaya çalıştığı biliniyor. ABD merkezli Chrest Foundation'ın Ruşen Çakır'ı fonlamasında FETÖ ile yakınlığıyla bilinen Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın yanında Henri Barkey'in rolü de dikkat çekiyor.



Osman Kavala ve Henri Jak Barkey, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'Anayasayı ihlal' ve 'siyasal veya askeri casusluk' suçlarından yargılanıyor.



GEZİ TERÖRÜNÜN ARKASINDAKİ İSİM OSMAN KAVALA'YA DESTEK



Chrest Foundation'ın Başkan ve Direktör Lou Anne King Jensen'in Gezi terörünün arkasındaki isim olan Osman Kavala'ya destek için hazırlanan kitaba imza attığı görülüyor.



TEPEDEKİ ENSTİTÜ



Ruşen Çakır'ın ABD'den fonlanması olayında daha geniş bir çerçeveden baktığımızda karşımıza Washington Enstitüsü çıkıyor. Bu enstitüde, Ruşen Çakır'a yakın isimler olan Gönül Tol, Ömer Taşpınar, Henri Barkey, Graham Fuller ve Micheal Rubin'in bir arada olduğu görülüyor.



KİRLİ İLİŞKİLER AĞINA DİKKAT



FETÖ savunucusu Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın, eski CIA ajanı Henri Barkey ile olan yakınlıkları ve FETÖ'ye bağlı Rumi Forum'da program yapmaları bağlantılarının ne kadar derin ilişkiler zinciri üzerinden yürüdüğünü ve neden Çakır'ın ABD'den fonlandığını alenen ortaya seriyor.



CHP'Lİ FETÖ'CÜ AYKAN ERDEMİR DE İŞİN İÇİNDE



Daha önce CHP'nin milletvekili yaptığı Aykan Erdemir Amerika'da elebaşı Fetullah Gülen'in emrinde Türkiye aleyhine komisyonlar dernekler kurmuş olmasıyla ve Türkiye aleyhine propagandalar yapmasıyla biliniyor.





15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası CHP'li eski milletvekili FETÖ'cü Aykan Erdemir, eski CIA ajanı Henri Barkey ve Gönül Tol gibi isimlerin ABD'de 'Başarısız Darbe Girişimi Sonrası' isimli programa katılmış olmaları tesadüf değil!