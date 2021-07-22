ABD'nin iki yüzlülüğü devam ediyor! Haseke'de 400 YPG'li teröriste silahlı eğitim!

Bebek katili PKK’nın Suriye kolu YPG, ABD tarafından desteklenmeye devam ediyor. ABD’nin iki yüzlülüğünün bir örneği daha ortaya çıktı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Haseke’de 400 YPG’li teröriste silahlı eğitim verdi. Söz konusu eğitimlerin sonunda bir de utanmadan mezuniyet töreni düzenlenirken, törene SDG’nin elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin de katıldı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde 400 YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim verdi.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçlerinin 400 YPG/PKK'lı teröriste yönelik silahlı eğitimi Haseke'nin Abdülaziz Dağı'nda yapıldı.
3 ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatıldı.