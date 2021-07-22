ABD'den fonlananlara sahip çıktılar: İçlerinde FETÖ'cüler de var!

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı Türkiye’de birçok dernek ve medya kuruluşuna yüz binlerce liralık hibe verdiği ortaya çıkarken, aralarında FETÖ irtibatlı kişilerin de bulunduğu isimler ABD tarafından fonlanan medyaya sahip çıktı.
Chrest Foundation Vakfı'nın yayımladığı hibe listesindede yer alan bazı medya kuruluşlarına sahip çıkanların başında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geliyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu, “Gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan,gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu.İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Şirin Payzın da sosyal medya hesabıdan şu ifadeleri kullandı:
“Ruşen Çakır uluslararası standartlarda bir gazeteci,araştırmacı ve yazardır. Kurduğu Medyascope de Son derece başarılı işler yapan,bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, genç gazeteciler yetiştiren bir medya kuruluşu.iftiralar, sataşmalar ,hedef göstermeler çok çirkin .”
Birgün gazetesi yazarı Ozan Gündoğdu da ABD tarafından fonlanan medya kuruluşlarına destek verdi.
Gündoğdu, “Her analizine katılmasam da severek takip ettiğim bir gazeteci olan Ruşen Çakır ın finansman kaynaklarını gizlemiş gibi bir algı yaratarak bu şekilde hedef gösterilmesini kınıyorum. Bu rüzgarın karşısında durmak zor ama durmanın görev olduğunu düşünüyorum. “ dedi.