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ABD'den fonlananlara sahip çıktılar: İçlerinde FETÖ'cüler de var!

ABD'den fonlananlara sahip çıktılar: İçlerinde FETÖ'cüler de var!

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı Türkiye’de birçok dernek ve medya kuruluşuna yüz binlerce liralık hibe verdiği ortaya çıkarken, aralarında FETÖ irtibatlı kişilerin de bulunduğu isimler ABD tarafından fonlanan medyaya sahip çıktı.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:57
ABD'den fonlananlara sahip çıktılar: İçlerinde FETÖ'cüler de var!

Chrest Foundation Vakfı'nın yayımladığı hibe listesindede yer alan bazı medya kuruluşlarına sahip çıkanların başında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geliyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu, “Gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan,gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu.İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şirin Payzın da sosyal medya hesabıdan şu ifadeleri kullandı:

“Ruşen Çakır uluslararası standartlarda bir gazeteci,araştırmacı ve yazardır. Kurduğu Medyascope de Son derece başarılı işler yapan,bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, genç gazeteciler yetiştiren bir medya kuruluşu.iftiralar, sataşmalar ,hedef göstermeler çok çirkin .”



Birgün gazetesi yazarı Ozan Gündoğdu da ABD tarafından fonlanan medya kuruluşlarına destek verdi.

Gündoğdu, “Her analizine katılmasam da severek takip ettiğim bir gazeteci olan Ruşen Çakır ın finansman kaynaklarını gizlemiş gibi bir algı yaratarak bu şekilde hedef gösterilmesini kınıyorum. Bu rüzgarın karşısında durmak zor ama durmanın görev olduğunu düşünüyorum. “ dedi.

FETÖ'CÜ İSİMLER SAHİP ÇIKTI


Ayrıca FETÖ'nün kapatılan İngilizce gazetesi Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Sıtkı Özcan da, “ABD vakıflarından 500 bin doların üstünde para alırken cemaati ‘Amerikancı' olmakla suçlayıp “tümden temizlik” isteyen Ruşen Çakır'la, “AKP'nin Fethullahçılara yaptığını cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir iktidar dindar gruplara yapmadı” dediği için Ruşen Çakır'a saldıran OdaTv.” sözleriyle ABD tarafından fonlanan medyaya destek verdi.

FETÖ'cü firari gazeteci Said Sefa ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “OdaTv, derin devletin Avrasyacı yapılanmasının bir organıdır. Avrasyacılar ayrışınca bir kanadına tutunup devam ediyorlar görevlerine. Ruşen Çakır'ın son zamanlarda Gülen grubuna yönelik açıklamaları onların belirlediği çizgiden farklılaştı. Bundan ötürü saldırdılar sanırım.” ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakın bir başka isim Kemal Özkiraz ise Chrest Foundation Vakfı'nın fon listesinde yer alan Medyascope'a “Medyascope, Ruşen Çakır falan size fazla şeffaf gelir. Size rüşvet pazarlığı yapan, bakan ile suç örgütü arasında pazarlık kuran gazeteciler yakışır.” sözleriyle sahip çıktı.

Yazar Ahmet Ümit de ABD'den para alanlara destek verenler arasında.



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