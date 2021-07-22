23 Temmuz Cuma Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Televizyonda Hangi Diziler Var?

Haftanın sonuna gelinirken 23 Temmuz Cuma günü dizileri seyircisiyle buluşuyor. Bayram haftası olması sebebiyle bu hafta ekranların sevilen dizilerinin yemi bölümlerine yer verilmedi. Önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni bölümler için seyirci nefesini tuttu. Milyonlarca dizi severin severek takip ettiği dizilerin yeni bölümlerine günler kala 23 Temmuz Cuma günü yayın akışı merak ediliyor. Peki, 23 Temmuz Cuma Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var?