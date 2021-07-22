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23 Temmuz Cuma Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Televizyonda Hangi Diziler Var?

23 Temmuz Cuma Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Televizyonda Hangi Diziler Var?

Haftanın sonuna gelinirken 23 Temmuz Cuma günü dizileri seyircisiyle buluşuyor. Bayram haftası olması sebebiyle bu hafta ekranların sevilen dizilerinin yemi bölümlerine yer verilmedi. Önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni bölümler için seyirci nefesini tuttu. Milyonlarca dizi severin severek takip ettiği dizilerin yeni bölümlerine günler kala 23 Temmuz Cuma günü yayın akışı merak ediliyor. Peki, 23 Temmuz Cuma Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var?

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:47
23 Temmuz Cuma Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Televizyonda Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir hafta daha sona eriyor. İşte heyecanla beklenen 23 Temmuz Cuma yayın akışı

23 Temmuz Cuma ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.00 ATV Gün Ortası
• 14.00 Nadide Hayat
• 16.00 Kalp Yarası
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Alaaddin

23 temmuz cuma atv yayın akışı

23 Temmuz 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 14.00 Aramızda Kalsın
• 16.30 Ayşecik ile Ömercik
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Kubat ile Müzik Sahnesi

23 Temmuz 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.30 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 20.00 Güldür Güldür Show

23 Temmuz 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı


• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 13.45 Yasak Elma
• 16.30 Fulya İle Umudun Olsun
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Aşk Mantık İntikam

23 Temmuz 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı


• 06.55 Yeşil Deniz
• 09.35 Diriliş Ertuğrul
• 13.55 Şartlı Tahliye
• 16.15 Teşkilat
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema- San Andreas Fayı

23 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7de Sabah
• 08.00 Yemin
• 09.30 Muhabbet Kapısı Bayram Özel
• 10.50 Nerminin Enfes Mutfağı
• 12.30 Aşk Bir Rüya
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 haber saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
23 temmuz 2021 fox tv yayın akışı

23 Temmuz 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 09.45 10 Yaş Genç
• 10.30 Süper 1 Takım
• 10.45 Masterchef Türkiye
• 13.30 Yerli Sinema
• 15.30 Masterchef Türkiye
• 21.00 Recep İvedik 6
• 00.15 Dizi

İşte merakla beklenen 23 Temmuz Cuma günü yayın akışı.

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