15 Temmuz gecesi Türksat yayınlarını kesmeye çalışan sivil Dumankaya yöneticisi çıktı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Dumankaya Şirketler Grubu'na yönelik yargılanması devam eden 63 sanıklı davaya, şirkete atanan kayyum heyetinin gönderdiği rapor damga vurdu.



DUMANKAYA AİLESİNİN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

İŞTİRAKİN KURUCUSU



İLETİŞİMİ KESECEKTİ

SINIF ARKADAŞI



ÖKSÜZ'ÜN KAÇMASINA YARDIM EDEN DE ŞİRKET KAYITLARINDA

SEYAHAT FONLANMIŞ



BORDROLU KAMUFLAJ

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren raporla, Dumankaya ailesinin FETÖ ile 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra iltisakını kestiği savunması çöktü.15 Temmuz darbe gecesi Ankara Gölbaşı'nda bulunan Türksat yayınlarını kesmeye çalışan bir sivilin Dumankaya Şirketler Grubu yöneticileri arasında olduğu ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Dumankaya Grubu iştiraklerinden biri olan ZET Zeki Bina ve Ev Teknoloji Ürünleri şirketi Aydın Yavuz tarafından 1 Şubat 2012 tarihinde kuruldu. 7 Mart 2014 tarihinde ise Ayla Dumankaya Pirinççi'nin eşi Yusuf Pirinççi'ye, 8 Eylül 2016'da ise Halit Dumankaya'ya devredildi.FETÖ'nün amacı 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir yanındaki direnişin ekranlardan yansımasını engellemek, tüm ulusal yayınları kesmek, Türkiye'yi darbenin bastırılmaya başlandığından bihaber bırakmaktı. Türksat binasını işgal eden darbeciler yayınları kesmeyi başaramayınca bu iş için sivil FETÖ mensuplarını Türksat binasına çağırdı. 4 sivil farklı illerden gelip Ankara AŞTİ'de buluştu. Bu kişiler, Türksat binasına girmeye çalışırken emniyet birimlerince gözaltına alındı. Darbeci askerler, yayınları kesemeyince bu kez Türksat'ın bombalanmasına karar verdi. Savaş uçaklarından tesise 4 bomba attılar. O gece Türksat'ın 2 çalışanı şehit, 4 çalışanı gazi oldu.Türksat yayınlarını kesmeye çalışan sivil, Dumankaya yöneticisi çıktı Türksat yayınlarını kesmeye çalışan sivil, Dumankaya yöneticisi çıktıİşte o 4 kişilik sivil ekibin içerisinden birisi de Aydın Yavuz'du. Dumankaya Şirketler Grubu'na bağlı bir kuruluş olan ZET Teknoloji'nin CEO'su olan Yavuz'un aynı zamanda, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya'nın liseden sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Yavuz, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.Dumankaya Şirketler Grubu'nun 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen FETÖ ile iltisakını kesmediğini gösteren diğer bir tespit ise, Yakup Yaman isimli kişinin şirket kayıtlarından çıkması oldu. Yaman, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari mahrem imam Adil Öksüz'ün kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan isimdi. Kayıtlara göre, Yaman'ın Dumankaya İnşaat'ta 1 Mayıs 2015'ten 15 Nisan 2016 tarihine kadar sigorta kaydına rastlandı. Yaman için personel olmadığı dönemde de Dumankaya Şirketler Grubu tarafından özel giriş kartı çıkarıldığı, 29 Nisan 2013'ten 15 Nisan 2016'ya kadar şirkete yüzlerce kez giriş çıkış yaptığı tespit edildi.Adil Öksüz'ün kaçırılmasına yardım eden Yakup Yaman'ın, yurt dışına yaptığı ziyaretlerin de şirket kasasından finanse edildiği belirlendi. Dumankaya Grup Finans Kasa Uzmanı Ayşe Öksüz'ün 10 Haziran'da gönderdiği bir e-postayla Yakup Yaman'ın 2015 yılındaki Tanzanya'ya yaptığı seyahatin bilet ücreti 2 bin euro, Umre seyahati 2 bin 600 dolar gibi ödemeleri Dumankaya Şirketler Grubu yönetim bütçesine tanımladığı ortaya çıkarıldı.Yakup Yaman'ın, Uğur Dumankaya ile aralarında normal bir çalışan-patron ilişkisi olmadığı, sosyal medyadan sık sık mesajlaştığı ortaya çıkarken, Yaman tarafından şirket yöneticilerine gönderilen CV'lerde Yakup Yaman'ın referans olarak yazıldığı tespit edildi. Yaman'ın FETÖ imamlarının örgütle iltisaklı şirketlerde maaş ve SGK primleri ödenerek şirket çalışanı gibi kamufle edildiği ortaya çıkarken, Yaman'ın da 'bordrolu kamuflaj' tanımına uyduğu gözlendi.