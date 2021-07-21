Türkiye’nin S-400 anlaşmasında yeni gelişme!

Türkiye'nin Rusya ile yapmış olduğu başarılı S-400 anlaşmasının küresel savunma alanında yankıları sürüyor.



Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği S-400 alımının ardından Rusya ile savunma alanı ticaretinde yakın ilişkiler gerçekleştiren Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama geldi.



"SONA GELİNDİ"



Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yetkilileri, Türkiye'ye ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın yakında imzalanabileceğini açıkladı.



Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, yaptığı açıklamada, ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedariki için Türkiye ile yapılan görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, "Düşünüyorum ki gelecek aylarda bu projeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Miheyev, uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında yaptığı açıklamalarında, "Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik iş birliği programı da oluşturuldu." yorumunda bulundu.



Şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın alan Türkiye'nin yapacağı yeni anlaşmanın sinyali, büyük yankı uyandırdı.