USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Türkiye’nin S-400 anlaşmasında yeni gelişme!

Türkiye’nin S-400 anlaşmasında yeni gelişme!

Türkiye’nin, geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaptığı S-400 anlaşması, küresel piyasada büyük yankı uyandırmış, iki ülke arasındaki savunma anlaşmasına karşı çıkan ABD, bu anlaşmanın NATO ülkelerinin güvenliğini tehlikeye attığını iddia etmişti. ABD’nin tehditlerine boyun eğmeyen Türkiye’nin yaptığı başarılı S-400 anlaşmasının ardından yeni bir açıklama, Rusya’dan geldi. Askeri ihracat şirketi Rosoboronexport yekilileri, Türkiye ile yeni bir S400 anlaşmasıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:12
Türkiye’nin S-400 anlaşmasında yeni gelişme!

Türkiye'nin Rusya ile yapmış olduğu başarılı S-400 anlaşmasının küresel savunma alanında yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği S-400 alımının ardından Rusya ile savunma alanı ticaretinde yakın ilişkiler gerçekleştiren Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"SONA GELİNDİ"

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yetkilileri, Türkiye'ye ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın yakında imzalanabileceğini açıkladı.

Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, yaptığı açıklamada, ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedariki için Türkiye ile yapılan görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, "Düşünüyorum ki gelecek aylarda bu projeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Miheyev, uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında yaptığı açıklamalarında, "Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik iş birliği programı da oluşturuldu." yorumunda bulundu.

Şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın alan Türkiye'nin yapacağı yeni anlaşmanın sinyali, büyük yankı uyandırdı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı