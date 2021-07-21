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Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi İngiltere ve Fransa'yı rahatsız etti!

Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi İngiltere ve Fransa'yı rahatsız etti!

Londra ve Paris yönetimleri, Türkiye ve KKTC'nin Maraş'ta atmaya hazırlandığı adımdan rahatsız oldu.

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:47
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi İngiltere ve Fransa'yı rahatsız etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 46 yıl kapalı kaldıktan sonra geçen yıl açılan Maraş hakkındaki sözleri, Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik kararın 'tek taraflı' olduğunu savundu.

MARAŞ AÇIKLAMASI İNGİLTERE'DE YANKILANDI

Maraş'ın KKTC toprağı olduğu gerçeği görmezden gelinirken, 'Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının yüzde 3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır.' denildi.

KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında konuşan Erdoğan, 'Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.' ifadesini kullanmıştı.

'ACİL KONU OLARAK TARTIŞACAĞIZ'

Londra yönetiminin açıklamasının devamında 'Söz konusu açıklama, BM kararlarına ve Türkiye'yi Maraş'taki eylemlerini durdurmaya ve tersine çevirmeye çağıran 8 Ekim 2020 tarihli Güvenlik Konseyi kararına aykırıdır.

Birleşik Krallık, Maraş meselesine ilişkin Güvenlik Konseyi kararlarını güçlü bir şekilde desteklemekte ve tüm tarafları bunlara uymaya çağırmaktadır. Bu konuyu diğer Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil bir konu olarak tartışacağız.' ifadelerine yer verildi.

FRANSA: ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Maraş açılımından rahatsızlık duyan bir başka ülke Fransa oldu. Paris yönetiminden gelen açıklamada, konunun Birleşmiş Milletler'in gündemine taşınacağı kaydedildi.

'Fransa, üzerinde hiçbir istişarenin yapılmadığı bu tek taraflı adımdan büyük üzüntü duyuyor.' denildi.


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