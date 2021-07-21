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İstanbul'daki kabus büyüyor: 5 ilçeye daha sıçradı

İstanbul'daki kabus büyüyor: 5 ilçeye daha sıçradı

İstanbul'da, Sarıyer, Avcılar ve Bahçelievler'in ardından Eyüpsultan, Kartal, Ataşehir, Beykoz ve Üsküdar'da da görülmeye başlayan sivrisinekler, çevre sakinlerini endişelendiriyor. Vatandaşlar, görülen sivrisineklere karşı yetkililerin önlem almasını talep ediyor. Üsküdar'da ikamet eden Şule Kandemir, bahçede otururken sivrisinek tarafından defalarca ısırıldıklarını, önceki senelere göre vücudunun buna farklı tepki verdiğini dile getirdi.

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:03
İstanbul'daki kabus büyüyor: 5 ilçeye daha sıçradı

İstanbul genelinde çoğalan, ısırdığı bölgelerde kızarıklık ve şişkinlik yapan sivrisineklerden şikayet eden vatandaşlar, yetkililerin hemen önlem almasını istiyor. Bahçelievler'de oturan Burak Arı yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır sivrisinek şikayetlerinin olduğunu söyledi. Sivrisineklerin ısırdığı yerlerin şiştiğini belirten Arı, sıcağın etkisi ve sivrisineklerden dolayı sabaha kadar uyuyamadığını ifade etti. Arı, çocuğunun uzuvlarında ısırıklardan dolayı morardığını ancak daha sonra iyileştiğini ifade etti.

İlçede oturan Mediha Arı ise sivrisineklerden rahatsız olduğunu anlattı. İlaçlamanın 2 gündür durduğunu dile getiren Arı, sivrisineklerin bacaklarını ısırdığını da kaydetti. Avcılar'da ikamet eden Emrah Karakartal, sivrisinek sorununun bu sene çıkmaya başladığını, daha önce böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Sivrisineğin, birkaç hafta önce çocuğunun gözünün üstünü ısırdığını, bu nedenle şiştiğini aktaran Karakartal, eczaneden aldığı kremi kullandıktan sonra iyileştiğini belirtti. Sineklerin Yeşilkent Mahallesi'nde dereden gelebileceğini kaydeden Karakartal, "Sivrisinekler, zehirli herhalde ısırdığı zaman iz bırakıyor, şişme, alerji tarzı şeyler oluşturuyor. Ben kendi çocuğumda gördüm." dedi.



"ISIRDIĞI YERİN ETRAFI MORARDI"

Üsküdar'da ikamet eden Şule Kandemir, bahçede otururken sivrisinek tarafından defalarca ısırıldıklarını, önceki senelere göre vücudunun buna farklı tepki verdiğini dile getirdi.

Kandemir, sineğe önlem için her yöntemi denediklerini vurgulayarak, "Ancak onlar bile fayda etmedi. Normalde eşimi sinek çok ısırmaz ancak bahçede oturunca anında sinek tarafından ısırılıyor. Çocuklarımız da aynı şekilde. Ben de bahçedeyken bu duruma maruz kaldım. Önceki senelerde de vardı ancak bu sene daha fazla ve daha farklı. Onlarca sinek ısırığı ayağımda var." diye konuştu.


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