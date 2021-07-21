USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Hastalığa yenilen Aleyna Gezer'in sevgilisinin paylaşımı yürek yaktı!

Hastalığa yenilen Aleyna Gezer'in sevgilisinin paylaşımı yürek yaktı!

Aleyna Gezer adlı genç kıza, MDS hastalığı teşhisi konuldu. Aleyna doktorların bütün uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın sevgilisinin paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 18:23
Hastalığa yenilen Aleyna Gezer'in sevgilisinin paylaşımı yürek yaktı!

Aleyna Gezer adlı genç kıza, MDS hastalığı teşhisi konuldu. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ömrünün baharında hayata veda eden Gezer'in ölümü yürekleri dağladı.

Doktorlar İstanbul'da yaşayan Aleyna Gezer'e, bir süre önce MDS (Kemik iliğinin yeterince sağlıklı kan hücresi üretmemesi) teşhisi koydu. Durumu gittikçe kötüleşen genç kız, ailesi tarafından hastaneye yatırıldı.

''NASIL GEÇECEK BU ACI?''

"Gelinlikle görmeyi beklerken sevdiğini kefene sokmaya nasıl alışır insan, nasıl geçecek bu acı."

''SEN TOPRAK ALTINDAYKEN NEFES ALMAKTAN UTANIYORUM''

"Karnım acıkınca çok utanıyorum, duş alınca çok utanıyorum, gücüm bitip uyuyakalınca çok utanıyorum. Sen toprak altındayken nefes almaktan bile utanıyorum affet beni."

"Merak edenler için tek tek yazamıyorum sebebi, Covid vs değil. MDS tanısı konuldu Aleynama aylar önce. Bu hafta nekrotizan fasiit gelişti ve bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için atlatamadık. Dualarınızı okuyorum, iyi dileklerinizi okuyorum. Allah razı olsun hepinizden."

ÖLÜMÜYLE YIKILDI

Talihsiz genç kızın sevgilisi Burak Ekinci ise acısını sosyal medyada paylaştı. Aleyna Gezer ile olan fotoğrafını yayınlayan Ekinci, şu paylaşımları yaptı:

''SEN GİTTİN BEN YARIM KALDIM''

"Çok mutluyuz Burak'ım derdi, çok korkuyorum bir şey olacak diye. Hissetmiş gibi başımıza bir şey gelecek bizim derdi. Oldu sevgilim, sen gittin ben yarım kaldım

.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı