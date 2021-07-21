Hastalığa yenilen Aleyna Gezer'in sevgilisinin paylaşımı yürek yaktı!

Aleyna Gezer adlı genç kıza, MDS hastalığı teşhisi konuldu. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ömrünün baharında hayata veda eden Gezer'in ölümü yürekleri dağladı.



Doktorlar İstanbul'da yaşayan Aleyna Gezer'e, bir süre önce MDS (Kemik iliğinin yeterince sağlıklı kan hücresi üretmemesi) teşhisi koydu. Durumu gittikçe kötüleşen genç kız, ailesi tarafından hastaneye yatırıldı.



''NASIL GEÇECEK BU ACI?''



"Gelinlikle görmeyi beklerken sevdiğini kefene sokmaya nasıl alışır insan, nasıl geçecek bu acı."



''SEN TOPRAK ALTINDAYKEN NEFES ALMAKTAN UTANIYORUM''



"Karnım acıkınca çok utanıyorum, duş alınca çok utanıyorum, gücüm bitip uyuyakalınca çok utanıyorum. Sen toprak altındayken nefes almaktan bile utanıyorum affet beni."



"Merak edenler için tek tek yazamıyorum sebebi, Covid vs değil. MDS tanısı konuldu Aleynama aylar önce. Bu hafta nekrotizan fasiit gelişti ve bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için atlatamadık. Dualarınızı okuyorum, iyi dileklerinizi okuyorum. Allah razı olsun hepinizden."



ÖLÜMÜYLE YIKILDI



Talihsiz genç kızın sevgilisi Burak Ekinci ise acısını sosyal medyada paylaştı. Aleyna Gezer ile olan fotoğrafını yayınlayan Ekinci, şu paylaşımları yaptı:



''SEN GİTTİN BEN YARIM KALDIM''



"Çok mutluyuz Burak'ım derdi, çok korkuyorum bir şey olacak diye. Hissetmiş gibi başımıza bir şey gelecek bizim derdi. Oldu sevgilim, sen gittin ben yarım kaldım



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