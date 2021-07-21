USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Dünya genelinde yapılan koronavirüs aşısı rakamı açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası!

Dünya genelinde yapılan koronavirüs aşısı rakamı açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası!

Dünya koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 730 milyon dozu geçti. Türkiye 63 milyon 997 bin 302 doz aşı yaparak 9. sırada yer aldı..

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:44
Dünya genelinde yapılan koronavirüs aşısı rakamı açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası!

Koronavirüs salgınına karşı süren aşılama çalışmaları kapsamında dünya genelinde yapılan aşı sayısı 3 milyar 730 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,27 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

28 ÜLKEDE UYGULANAN DOZ SAYISI NÜFUSU AŞTI

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 164,90, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 136,68, San Marino'da 132,85, Bahreyn'de 132,14, Uruguay'da 131,51, Şili'de 129,54, İsrail'de 127,16, Katar'da 124,29, Faroe Adaları'nda 124,37, Kanada'da 121,92, İngiltere'de 121,66, Moğolistan'da 121,17, Singapur'da 116,87, Danimarka'da 114,26, Belçika'da 113,92, İspanya'da 110,60, Hollanda'da 109,89, Maldivler'de 107,17, Lüksemburg'da 105,41, Macaristan'da 105,13, Almanya'da 103,98 ve İtalya'da 103,70, Çin'de 102,72, Monako'da 101,39, Avusturya'da 101,26, ABD'de 101,21 oldu.

TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 63 milyon 997 bin 302 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 75,80 oldu. 39 milyon 60 bin 492 kişiye ilk doz, 21 milyon 268 bin 32 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 192 milyon 433 bini aştı, 4 milyon 137 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı