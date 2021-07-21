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CHP'li İBB’den Adalar'da kaçak mezarlık rezaleti! Vatandaş isyanda: Ölüye bile eziyet çektiriliyor

CHP'li İBB’den Adalar'da kaçak mezarlık rezaleti! Vatandaş isyanda: Ölüye bile eziyet çektiriliyor

Mezarlıkta defin yeri biten Büyükada Müslüman Mezarlığı için İBB ormanlık alanda “kaçak” mezarlık alanı açmak istedi. İBB yasa dışı bu davranışıyla büyük bir skandala imza atarken, Orman İşletme Müdürlüğü ise mezarlık yeri yapılmak istenilen alana müdahale etti. Kazılan mezar yerleri Orman İşletme Ekipleri tarafından tek tek kapatıldı.

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:38
CHP'li İBB’den Adalar'da kaçak mezarlık rezaleti! Vatandaş isyanda: Ölüye bile eziyet çektiriliyor

Adalar'da mezarlık kaosu yaşanıyor. Büyükada'da Müslüman mezarlığında yer kalmaması nedeniyle cenazeler Burgazada olmak üzere başka mezarlıklara defin edilmek isteniliyor. Büyükada sakinleri, sorunu çözecek bir makam bulamamaktan şikayet ediyorlar. Gelen tepkiler üzerine İBB ise çözümü 'kaçak' mezarlık alanı açmakla buldu.

MEZARLIKLARDA YER KALMADI
Her geçen gün aldığı göç nedeniyle nüfus artışının yaşandığı Büyükada'nın Tepeköy mevkiinde iki adet Müslüman mezarlığı bulunuyor. Ancak yoğun defin işlemleri nedeniyle iki mezarlıkta da tek bir cenazelik bile yer kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm başvurulara rağmen yaklaşık bir yıldır Büyükada'da yeni bir mezarlık alanı tahsisini gerçekleştiremedi. Adalar Belediyesi de yaşanılan sorun karşısında vurdum duymaz davrandı. İBB ise sorunun çözümünü cenazelerin Büyükada'dan Burgazada başta olmak üzere ana karada bulunan başka mezarlıklara taşımakla buldu. Ancak bu duruma Büyükada sakinleri tepki gösterdi.

KAÇAK MEZARLIK ALANI
Gelen tepkiler karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu kez sorunu 'kaçak' mezarlık alanı açmakla bulmak istediler. İBB bünyesinde bulunan Anadolu Yakası Mezarlıklar müdürlüğüne mevcut mezarlığın devamında bulunan ve sınırları dışındaki ormanlık alanının mezarlık yeri olarak kullanılmasını istedi. Bunun üzerine Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanı içine defin işlemlerini gerçekleştirmek üzere çok sayıda mezar yeri kazarak hazır hale getirdi.

MEZARLAR KAPATILDI
Büyükada'da yaşanılan mezarlık sorunu ise tam bir kaosa dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni mezarlık yeri olarak kullanacağı alanın Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsisini yaptırmadığı ve hatta başvurusunun bile bulunmadığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre İBB yasa dışı bu davranışıyla büyük bir skandala imza atarken, Orman İşletme Müdürlüğü ise mezarlık yeri yapılmak istenilen alana müdahale etti. Kazılan mezar yerleri Orman İşletme Ekipleri tarafından tek tek kapatıldı.

MUHATAP BULAMIYORLAR
Büyükada'da yaşanılan mezarlık krizine karşısında vatandaşlar dertlerini anlatabilecekleri ve çözüm bulabilecekleri tek bir muhatap bile bulamıyorlar. Adalar Belediyesi'nin sorunun kendilerini ilgilendirmediğini söylediğini vurgulayan Büyükada sakinleri, 'Yıllardır Büyükada ile hiç bir alakası olmayan torpillilerin cenazelerinin buraya gömülmesine izin verildi. Mezarlık böylelikle doldu. Şimdi aile mezarlıkları haricinde defin yapılacak yer kalmadı. Bir kaç ay önce Mezarlıklar Müdürlüğü'nden gelen bir ekip yer sorunun olmadığını mevcut mezarlığın devamının takip edilerek mezar kazılacağını söylediler. Hatta mezar yerleri bile kazılarak hazır hale getirildi. Ama İBB'nin orman genel müdürlüğünden yer tahsisini gerçekleştirmedikleri için bu kez de mezarlık alanı bu kuruma takıldı.

Kimse görevini yapmıyor. Çok mu zor yer tahsisini Orman Genel Müdürlüğünden yapmak. Mağdur olan yine biz olduk. Büyükada'da yaşayan bir kişinin cenazesi Burgazada ya da ana karadaki mezarlıklara taşınmak isteniliyor. Yetkililer ise sorun karşısında vurdumduymazlığı oynuyorlar. Ölülerimize bile saygı gösterilmiyor, eziyet çektiriliyor' dedi.


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