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Bayramın ikinci günü yola çıkacaklar dikkat! Tem kilitlendi trafik durma noktasına geldi

Bayramın ikinci günü yola çıkacaklar dikkat! Tem kilitlendi trafik durma noktasına geldi

Son dakika haberine göre yollarda bayram hareketliliği sürüyor. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk havadan görüntülendi.

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:15
Bayramın ikinci günü yola çıkacaklar dikkat! Tem kilitlendi trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu. Bayramın ikinci gününde tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolu Derince, Körfez, İzmit geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

YOLLARDA SON DURUM
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 26 Temmuz saat 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldığından, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bu güzergahı kullanacak araçlara 31 Temmuz'a kadar özel yük taşıma izin belgesi verilmeyecek.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.


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