USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Erdoğan'dan çok net Kıbrıs mesajı: Bizim için bağımsız devletler vardır

Başkan Erdoğan'dan çok net Kıbrıs mesajı: Bizim için bağımsız devletler vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin salgınla mücadelede başarılı olduğunu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bayramın geçirileceğini ifade etti. Erdoğan, "Türkiye yeni varyantların pençesine düşmüş değil" derken, KKTC ziyaretine dair de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Günbey Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır." dedi.

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:06
Başkan Erdoğan'dan çok net Kıbrıs mesajı: Bizim için bağımsız devletler vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil. Bu bayramı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak gönülden idrak ediyoruz.

Organize sanayi bölgelerinde sürekli yer açma çabaları var. Bunlar istihdamı olumlu etkiliyor.

2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer boşa çıkarıyoruz.

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır.

Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi egemen devlet üzerine kurulu teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Günbey Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır.

Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimi bu konuda kararlı gördüm. Her türlü gayreti sergileyeceğiz. Bunun somut neticelerini de inşallah yakında görmeye başlayacağız.

Türkiye 2023'e çok daha farklı girmenin peşindedir. Ülkemizi demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkında.

İşte bunun için her fırsatta, Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliği ve beraberliğine sahip çıkmasının vurgusunu yapıyoruz. Normalleşme adımlarına paralel olarak yeniden il ziyaretlerimize başladık. Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her vatandaşımızın elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak karşımızdakilerin yalanları sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı