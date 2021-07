Başkan Erdoğan'dan çok net Kıbrıs mesajı: Bizim için bağımsız devletler vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil. Bu bayramı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak gönülden idrak ediyoruz.



Organize sanayi bölgelerinde sürekli yer açma çabaları var. Bunlar istihdamı olumlu etkiliyor.



2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer boşa çıkarıyoruz.



Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır.



Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi egemen devlet üzerine kurulu teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Günbey Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır.



Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimi bu konuda kararlı gördüm. Her türlü gayreti sergileyeceğiz. Bunun somut neticelerini de inşallah yakında görmeye başlayacağız.



Türkiye 2023'e çok daha farklı girmenin peşindedir. Ülkemizi demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkında.



İşte bunun için her fırsatta, Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliği ve beraberliğine sahip çıkmasının vurgusunu yapıyoruz. Normalleşme adımlarına paralel olarak yeniden il ziyaretlerimize başladık. Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her vatandaşımızın elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak karşımızdakilerin yalanları sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız.