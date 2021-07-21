USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Almanya Sağlık Bakanı uyardı! Vakalarda ciddi artış yaşanabilir!

Almanya Sağlık Bakanı uyardı! Vakalarda ciddi artış yaşanabilir!

Almanya'da koronavirüs salgını tekrar hareketlenmeye meyyal! Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği konusunda uyardı..

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:23
Almanya Sağlık Bakanı uyardı! Vakalarda ciddi artış yaşanabilir!

Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığına işaret etti.

Halihazırda haftalık 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn, "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa eylülde 400'ü, ekimde de 800'ü aşar." dedi.

Bakan Spahn, herkesin, buna izin verilip verilmemesini kendisine sorması gerektiğini ifade ederek, halkı önlemlere uymaya çağırdı.

İç mekanlarda maskelerin takılmasının, düzenli bir şekilde test yapılmasının ve aşı yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Spahn, "Eylül, ekim ve kasım aylarının nasıl geçeceğine şimdi, temmuzun bu günlerinde karar veriyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da, son günlerde haftalık Kovid-19 vakaları sayılarının arttığı bildirilmişti.

Robet Koch Enstitüsünce dün 10,9 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükselmişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı