Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor... Alişan kardeşine gözyaşları içinde veda etti!

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.



Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı.









Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi.