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Yaşam
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor... Alişan kardeşine gözyaşları içinde veda etti!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor... Alişan kardeşine gözyaşları içinde veda etti!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. Çağla Şıkel, Bülent Serttaş ve Melek Bakal camiye gelenler arasında...

Yaşam / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:48
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor... Alişan kardeşine gözyaşları içinde veda etti!

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı.




Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi.


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