Tarihi anlar! Milyarder Jeff Bezos uzaya çıkıyor!

Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izle! Blue Origin Jeff Bezos uzay uçuşu nasıl izlenir? Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarihi bir uzay uçuşuna çıktı. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.



Uzay uçuşu, Blue Origin'in resmi YouTube sayfasından canlı olarak yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.





JEFF BEZOS TARİHİ UZAY UÇUŞUNU TAMAMLADI



57 yaşındaki Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile tarih yazdı. ABD'li İş İnsanı Jeff Bezos, en yaşlı ve en genç astronotlarla uzaya gitti.Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti.Bu eşsiz deneyimin 11 dakika civarında sürdüğü belirtildi.Bu dört kişinin içinde olacağı kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıktı.New Shepard ismi verilen uzay aracı, gelecekte önemli bir yere sahip olacağı öngörülen uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirildi.Uçuş öncesi CBS kanalına konuşan Jeff Bezos, 'Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum' demişti.Bezos röportajın devamında, 'Eğitimleri aldık. Araç hazır, mürettebat hazır, ekip inanılmaz. Herkes çok iyi hissediyor' şeklinde konuşmuştu.