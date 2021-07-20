Tarihi anlar! Milyarder Jeff Bezos uzaya çıkıyor!

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Dünyada binlerce insanın izlediği tarihi uçuşta, milyarder Jeff Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yerçekimsiz ortamda uzay boşluğunu deneyimledi. Pilotsuz uzay uçuşu olma özelliği taşıyan uçuşta 4 sivil kişi yer aldı.
Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izle! Blue Origin Jeff Bezos uzay uçuşu nasıl izlenir? Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarihi bir uzay uçuşuna çıktı. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.
Uzay uçuşu, Blue Origin'in resmi YouTube sayfasından canlı olarak yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.