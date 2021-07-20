Saadet Partisi'nden dikkat çeken adım! Resmi hesaptan dikkat çeken paylaşım!

Saadet Partisi İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte KKTC'ye gitti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile yürüdüğü sırada, Asiltürk'ün koluna girdi.



İkili bir süre bu şekilde yürümeye devam etti. Samimi görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.



DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM



Çok konuşulan görüntülerle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Saadet Partisi'nin resmi hesaptan, MHP liderinin Bahçeli'nin Oğuzhan Asiltürk'ün koluna girdiği fotoğrafı paylaşıldı.







Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, ''Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü anma etkinliklerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, dönemin İçişleri Bakanı sıfatıyla onur konuğu olarak katıldı. Bu vesileyle Kıbrıs zaferini kutlar, KKTC halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.'' denildi.