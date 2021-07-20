Ruslardan gündeme bomba gibi düşen iddia!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin, Ukrayna'ya satışı gündemde.



UKRAYNA VE RUS MEDYASINDAN PEŞ PEŞE İDDİALAR



Ukrayna'da savunma sanayi üzerine yayım yapan ve 100'den fazla şirket ve kuruluşla işbirliği bulunan Defence Express isimli haber sitesi, Ukrayna'nın Türkiye'den Korkut alabileceğini öne sürmüştü.



"TÜRKİYE UKRAYNA'YA TEKLİF SUNDU"



Benzer bir iddia bu sefer de Rus medyasından geldi. Askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'nın ardından Ukrayna'ya Türk hava savunma sistemi Korkut'u teklif ettiğini yazdı.



Rus medyasındaki haberde şu ifadeler kullanıldı:



"Türkiye, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni, Bayraktar TB2'den sonra Türk uçaksavar kundağı motorlu silahlarla donatmak istiyor.



Türkiye, Türk savunma şirketi ASELSAN ve FNSS Savunma Sistemleri tarafından ortak geliştirilen ZSU Korkut Hava Savunma Sistemi'ni Kiev’e sundu.



Türkler, Korkut'un NATO standartlarını karşıladığını, düşman saldırılara karşı test edildiğini ve ayrıca tüm modern operasyonel gereksinimlerine sahip olduğunu garanti ediyor.



Menzili 4 kilometre olan sistem, hava-yer mühimmatları, seyir füzeleri, helikopter ve İnsansız Hava Araçlarına karşı geliştirildi."