Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bayram süresi boyunca ve sonraki günlere yönelik tahminlerde bulunuldu. Yurt genelinde sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren azalacağı belirtildi.



SICAKLIKLAR AZALIYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor." ifadelerini kullandı.

