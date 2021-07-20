İndirimli ped öneren kasiyer, müşterinin kocası tarafından darbedildi

Bir zincir markette çalışan 19 yaşındaki gencin kasiyerlik yaptığı sırada içeri bir müşteri girdi.



Alışverişinin ardından kadın müşteri, kasiyere indirimli ürünleri sordu.



Kasiyer, kendisine 'İndirimli ürün olarak ne var?' diye soran kadına 'Maske, duş jeli, ped, çay bardağı seti' yanıtını verdi.





'BAYANA PED DENMEZ'



'KARIMA PED FALAN DİYEMEZSİN'



TAM BURSLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ



OLAY ANLARINI AKTARDI



'BUNLAR BU ÜLKENİN ARTIKLARI'

Kadın müşterinin yanında bulunan kocasıysa, 'Bir 'bayana' ped denmez' diyerek duruma tepki gösterdi.Kasiyer ise bayan diyen şahsa, 'İlk öncelikle bayan değil kadın' yanıtı verdi. Kasiyerin cevabı sonrasında şahıs, 'Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma ped felan söyleyemessin' diyerek kasiyere saldırdı.Genç kasiyerin 19 yaşında olduğu ve özel üniversitede tam burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuduğu aktarıldı.Yurt dışı için para biriktirmek adına markette çalıştığı belirtilen gencin, ailesine de yardım etmeye çalıştığı ortaya çıktı.Saldırıya uğrayan kasiyer, olayı şöyle anlattı:'Olay şu şekilde vuku buldu; benim kasiyer olarak görevim ''spot ürünleri'' dediğimiz indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatıp isterseniz bunlara da bir göz atabilirsiniz demek. Aynı şekilde ''adam''ın yanındaki karısına da: ''Şu tarafta spot ürünlerimiz var isterseniz bakabilirsiniz'' dedikten sonra kadın bana ''hangi ürünler var'' dedi.Ben de ''Maskeler duş jelleri, pedler, çay bardağı setleri, diş macunu ve diş fırçaları indirimde'' dedim. O da ''tamam'' dedi kadın sonra çıktı ve ''Adam'' parasını verdikten sonra bana ''Bir ''bayana'' ped söylenmez'' dedi.Ben de ona ''ilk öncelikle bayan değil kadın'' dememin üstüne ''ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma ped felan söyleyemessin diyerek bana küfür etmeye başladı'' ardından da gördüğünüz gibi darp.Bu durumda normalde karşımda kim olursa olsun iki katıyla cevap verirdim fakat iş etiği gereğince müşteriye son derece saygılı ve kibar davranmak zorundaydım. Bunun üzerine polise gittim ve bana ilgileneceklerini söylediler.Paylaşmamın tek sebebi sesimi duyurmak ve bu aptal insanları ifşa etmek. Siz siz olun bu insanları takmayın hatta ciddiye bile almayın çünkü bunlar bu ülkenin artıkları uğraşmaya değmez. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim.'