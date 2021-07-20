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Gazze'de Kurban Bayramı sabahında çocuklar yıkık binaların arasında eğlendi

Gazze'de Kurban Bayramı sabahında çocuklar yıkık binaların arasında eğlendi

Müslümanların kanayan yarası Filistin'de de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Gazze'de çocuklar yıkık binaların arasında seyyar oyuncaklar da çocuk olmanın keyfini çıkardı.

Dünya / 20 Temmuz 2021 Salı 11:22
Gazze'de Kurban Bayramı sabahında çocuklar yıkık binaların arasında eğlendi

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendi.

Müslüman aleminde bayramı buruk kutlayanlardan biri de Filistin.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşamaya çalışan Filistinliler, bir kez daha Kurban Bayramı'nı yıkık binaların gölgesinde karşıladı.

Çocuklar ise her zaman olduğu gibi kendi dünyalarında doyasıya eğlendiler.

Gazze'deki çocuklar yıkık binaların arasında seyyar oyuncaklarda eğlendi.



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