Ermenistan Savunma Bakanı istifa etti!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, istifa etti.



Harutyunyan, kasım ayında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan ve Ermenistan'ın hezimetiyle sonuçlanan çatışmalar sonrasında göreve getirilmişti.