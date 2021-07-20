CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın karşılıklı atışmasında ikinci perde!

Son dönemde Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Cihangir İslam arasında 'Mülteciler' konusu üzerinden kriz çıktı.



Cihangir İslam, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" şeklindeki paylaşımına "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız." cevabını verdi.



Türkkan, CHP'li İslam'ın çıkışı karşısında tartışmayı sosyal medyadan büyütmemek adına "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." sözleriyle karşılık verdi.



LÜTFÜ TÜRKKAN, CHP'Lİ CİHANGİR İSLAM'I ENGELLEDİ



'Mülteciler' üzerinden yaşanan polemik sonrası Lütfü Türkkan, Cihangir İslam'ı sosyal medya hesabından engelledi.







Engellendiğine dair ekran görüntüsü paylaşan Cİhangir İslam, paylaşımına, "Hepinize sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum" notunu düştü.