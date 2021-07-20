USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın karşılıklı atışmasında ikinci perde!

CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın karşılıklı atışmasında ikinci perde!

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın mülteciler konusundaki aksi görüşleri sosyal medyada gündem olmuştu. 'Mülteciler' üzerinden yaşanan polemik sonrası Lütfü Türkkan, Cihangir İslam'ı sosyal medya hesabından engelledi. Türkkan, CHP'li İslam'ın çıkışı karşısında tartışmayı sosyal medyadan büyütmemek adına "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." sözleriyle karşılık vermişti.

Güncel / 20 Temmuz 2021 Salı 19:03
CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın karşılıklı atışmasında ikinci perde!

Son dönemde Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Cihangir İslam arasında 'Mülteciler' konusu üzerinden kriz çıktı.

Cihangir İslam, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" şeklindeki paylaşımına "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız." cevabını verdi.

Türkkan, CHP'li İslam'ın çıkışı karşısında tartışmayı sosyal medyadan büyütmemek adına "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." sözleriyle karşılık verdi.

LÜTFÜ TÜRKKAN, CHP'Lİ CİHANGİR İSLAM'I ENGELLEDİ

'Mülteciler' üzerinden yaşanan polemik sonrası Lütfü Türkkan, Cihangir İslam'ı sosyal medya hesabından engelledi.



Engellendiğine dair ekran görüntüsü paylaşan Cİhangir İslam, paylaşımına, "Hepinize sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum" notunu düştü.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı