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Casus yazılım skandalında bomba gelişme!

Casus yazılım skandalında bomba gelişme!

İsrailli teknoloji şirketi NSO Group’un geliştirdiği 'Pegasus' adlı casus yazılıma ilişkin sızan veritabanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kullandığı telefon numaralarının da bulunduğu ortaya çıktı.

Dünya / 20 Temmuz 2021 Salı 20:26
Casus yazılım skandalında bomba gelişme!

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; basında yer alan listede Macron'un yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Pakistan Başbakanı İmran Khan da bulunuyor.

ŞİRKETTEN 'MACRON' AÇIKLAMASI

Söz konusu veritabanında 34 ülkeden diplomatlar, üst düzey askeri yetkililer ve politikacılar yer alıyor. NSO'dan yapılan açıklamada, "Şirketin hiçbir müşterisinin hedefinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un olmadığı" savunuldu.

NSO, "Listede bir numaranın görünmesinin, söz konusu numaranın Pegasus yazılımı kullanılarak izlenip izlenmediğinin hiçbir şekilde göstergesi olmadığını" iddia etti.

Ancak bu listenin NSO şirketinin müşterisi olan ülkeler tarafından 'şüpheli kişi' olarak tanımlanan figürleri yansıttığı düşünülüyor.

LİSTEDE İSİMLERİ YER ALAN SİYASİLER ŞÖYLE:

- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa: 2019'da Ruanda tarafından seçilmiş görünüyor.

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: 2019'da Fas tarafından 'şüpheli kişi' olarak seçilmiş görünüyor. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kanıtlandığı takdirde çok ciddi bir şey. Bu medya ifşaları tam olarak aydınlatılacaktır" ifadesi yer aldı.

- Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus: 2019'da Fas'ın ilgisini çekmiş görünüyor.

- Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri: 2018-2019'da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından seçilmiş görünüyor.

- Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel: Belçika Başbakanı olduğu dönemde, 2019 yılında Fas tarafından 'şüpheli kişi' olarak seçilmiş.

- Fas Kralı 6. Muhammed: Kendi ülkesinin güvenlik güçleri tarafından 2019'da 'şüpheli kişi' olarak seçilmiş görünüyor.

- Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani: Kendi ülkesindeki unsurlarca 2018-2019 yıllarında 'şüpheli kişi' olarak seçilmiş görünüyor.

- Pakistan Başbakanı İmran Khan: 2019'da Hindistan tarafından seçilmiş görünüyor.

- Eski Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon: 2016-2017'de eşi Margarita Zavala'nın başkanlık için yarıştığı dönemde, NSO'nun Meksikalı bir müşterisi tarafından seçildiği düşünülüyor.

- ABD-İran Nükleer Anlaşmasının baş müzakerecisi Amerikalı diplomat Robert Malley: 2019'da Fas tarafından 'şüpheli kişi' olarak seçilmiş görünüyor. NSO şirketi, "müşterisi olan hükümetlerin 'Pegasus' yazılımını ABD numaralarına karşı kullanmalarının engellendiğini" açıkladı.


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