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Başkan Erdoğan'dan Lefkoşa'daki temel atma ve açılış töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Lefkoşa'daki temel atma ve açılış töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen açılış törenlerinde önemli açıklamalarda bulunuyor

Güncel / 20 Temmuz 2021 Salı 13:21
Başkan Erdoğan'dan Lefkoşa'daki temel atma ve açılış töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen açılış törenlerinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Geniş katılımın olduğu proje açılış ve tanıtım törenlerinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar;

"Adanın eşit ve ortak shibi Kıbrıs Türkleri insanlık dışı ambargoya mahkum ediliyor. Yapacağımız açılışlar, tanıtımlar ve canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere burada buluştuk.

KIBRIS MÜZE GEMİ VE ANIT GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

Kahraman şehit ve gazilerimiz çıkarmayı yaptıkları noktalarda cansiperane bir mücadele verdi. Buradaki anıt Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin sembolü olmuştur. Buralarda anıt güçlendirme, müze gemi çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan işbirliği ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz.

Gençler bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. Harekatın nasıl ve ne zor şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok önemli.

KIBRIS KUZEY ÇEVRE YOLU

Ayrıca KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

KKTC VERİ MERKEZİ

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veri ve verinin korunması devlet güvenliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Dünyaya örnek bir performans sergiledik. KKTC'nin dijital atılımları için de bu alana önem veriyoruz. KKTC e-DEVLET projesini 2012'de başlatmıştık. Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet sunumuna ait altyapı araçları 7/24 kesintisiz karşılanacaktır.

Ayrıntılar geliyor...


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