Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den kritik görüşme!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev'i Moskova'daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve diğer yetkililer karşıladı.



ALİYEV-PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI



Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya geldiği ve iki lider arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi.