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Afganistan'dan gelen görüntüler şok etti! Kurban Bayramı namazı sırasında peş peşe roket attılar

Afganistan'dan gelen görüntüler şok etti! Kurban Bayramı namazı sırasında peş peşe roket attılar

Afganistan'da Kurban Bayramı namazı sırasında cumhurbaşkanlığı yakınlarına roketli saldırı yapıldı. Saldırı sırasında kameralara yansıyan görüntülerde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve heyetin namaz kılmaya devam ettiği görülüyor.

Dünya / 20 Temmuz 2021 Salı 10:20
Afganistan'dan gelen görüntüler şok etti! Kurban Bayramı namazı sırasında peş peşe roket attılar

Afganistan'da Kurban Bayramı namazında cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına roketli saldırı düzenlendi. Saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Afganistan cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına roketler düştü.

Shehab Ajansı'ınn yayınladığı görüntülerde ise, namaz sırasında meydana gelen patlamalara rağmen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve heyetin namaz kılmaya devam ettiği görüldü.

Eşref Gani, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Taliban barış için hiçbir istek ve niyetlerinin olmadığını kanıtladı' ifadelerini kullandı.

Afganistan İçişleri Bakanı Mirvais Stanikzai, 'Bugün Afganistan düşmanları Kabil'in farklı noktalarına isabet eden roketler attı. İlk tespitlerimize göre can kaybı yaşanmadı' açıklamasında bulundu.


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