USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,28
 
Ana Sayfa
Yaşam
Türkiye uçuşlarında boş yer yok! Ruslar seferleri ikiye katladı!

Türkiye uçuşlarında boş yer yok! Ruslar seferleri ikiye katladı!

Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot'a bağlı Pobeda ve Rossiya şirketleri, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği uçuşların sayısını artırdı.

Yaşam / 2 Temmuz 2021 Cuma 20:42
Türkiye uçuşlarında boş yer yok! Ruslar seferleri ikiye katladı!

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus turistler, Türkiye'ye gelmeye başladı.

RUS ŞİRKETLER, TÜRKİYE UÇUŞLARINI ARTIRDI

Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot'tan yapılan açıklamada, Rossiya Havayolları, 1 Temmuz’da St. Petersburg ile Antalya arasındaki uçuşlarını yeniden başlattı ve günde iki kez uçuş düzenliyor.

Pobeda da Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan Antalya’ya uçuş sıklığını iki katına çıkardı.

BİR GÜNDE MOSKOVA'DAN ÜÇ KEZ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

1 Temmuz itibarıyla günlük ikinci uçuş için bilet satılmaya başlandı. Böylelikle şirket bir günde Moskova’dan üç kez uçuş gerçekleştirecek. Bu uçuşların ikisi Vnukovo Havalimanı’dan, biri de 1 Ağustos itibarıyla Şeremetyevo Havalimanı’ndan yapılacak.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı