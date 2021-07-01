Türkiye’de ucuza tatil yapılacak yerler 2021

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla Türkiye'de tatil yapılacak yerler de araştırılmaya başladı. Özellikle uzun süre tatil yapmak ve borca girmek istemeyenler ucuza tatil yapılacak yerleri merak ediyor. Tatil için bütçesi olmayan kişiler için Türkiye ucuza tatil yapılabilecek yerler de tabi ki mevcut. Kısıtlı bütçeyle tatil yapmak isteyenler için Türkiye'de uygun fiyatlı tatil bölgeleri bulunuyor. Eğer sizin de tatile ayıracak bütçeniz kısıtlıysa en ucuz tatil yapılabilecek yerleri seçebilirsiniz. Peki Türkiye'de ucuza tatil yapılacak yerler nereler? Türkiye'de nerede ucuza tatil yapılır? En ucuz tatil yerleri nereler? Sizler için Türkiye'de ucuza tatil yapabileceğiniz bölgeleri yazdık.





TÜRKİYE'DE UCUZA TATİL YAPILACAK YERLER LİSTESİ



Marmara adaları olarak bilinen adalardan biri olan Avşa adası, ucuza tatil yapılabilecek yerler arasında yer alıyor. Deniz yoluyla ulaşımı sağlanan adada 5 tane koy bulunuyor. Yaşamın 24 saat canlı olduğu Avşa Adası'nda pansiyon ve otellerin fiyatları oldukça uygun fiyatlı. Özellikle tercih edebileceğiniz pek çok uygun fiyatlı pansiyon ve kiralık ev bulunuyor.Türkiye'nin neredeyse ilk tatil beldelerinden biri olan Erdek, Balıkesir'in en bilinen ilçelerinden biri. Uygun fiyatlı otel ve pansiyonların yer aldığı Erdek'te neredeyse her sokak denize çıkıyor. Ayrıca denizi ve sahili oldukça temiz.Ada tatili sevenler için harika bir tercih olan Gökçeada, ucuza tatil yapılabilecek en popüler bölgelerden birisi. Özellikle plajları ve koyları oldukça renkli ve hareketli. Adanın meşhur Rum köylerini ve yemeklerini gördüğünüzde bir daha başka bir bölgede tatil yapmak istemeyeceksiniz.Her ne kadar tatil için Marmara ve Ege bölgeleri tercih edilse de Karadeniz'de de oldukça güzel tatil yerleri var. Amasra da uygun fiyatlı tatil yapabileceğiniz bölgelerden biri. Sakin ve huzurlu bir tatili şehri olan Amasra'ya gitmek için çok fazla bütçe ayırmanıza gerek yok. Ayrıca bölgedeki oteller de fiyat performans açısından çok başarılı.Karadeniz bölgesinde gidebileceğiniz uygun fiyatlı bir bölge daha olan Akçakoca, vadileri, şelaleleri ve dereleriyle oldukça meşhurdur. Tertemiz bir denize sahip olan Akçakoca'da denize girebileceğiniz birçok plaj bulunuyor. Ayrıca Akçakoca'da bulunan otellerde kendi plajlarına sahip.Kaz Dağları'nın yakınında bulunan Akçay, tertemiz bir hava ve termal kaynaklarıyla çok güzel bir tatil alanı. Özellikle sağlık sorunları olanlar sıklıkla Akçay'ı tercih ediyor. Uygun fiyatlı pansiyon ve otellere sahiplik eden Akçay'da oldukça güzel plajlar da bulunuyor. Ayrıca sahilin biraz uzağında kalan köyü de ziyaret edebilirsiniz.Mersin'in nandide bir ilçesi olan Erdemli, kısıtlı bütçeyle tatil yapabileceğiniz bir bölge. Antalya2yla neredeyse aynı güzelliğe sahip olan Erdemli'de konaklayabileceğiniz uygun fiyatlı otel ve evler bulunuyor. Ayrıca Kale'nin önünde bulunan plaj Mavi Bayrak Ödülü almış.Balıkesir'in bir başka ilçesi olan Burhaniye bölgesi oldukça şirin ve küçük bir tatil bölgesi. Sezonun geç açıldığı bu bölgede uygun fiyatlı birçok seçenek bulabilirsiniz. Balıkları oldukça lezzetli olan Burhaniye'nin sahilleri de çok temiz ve nezih.Marmara Adası, sakinliği ve huzurlu havasıyla giden tüm ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Adaya özgü çayı ve dondurmasıyla ziyaretçilerine büyük lezzetler sunan Marmara Adası'nın denizleri de Antalya ve Bodrum'u aratmıyor. Deniz, kum ve güneşe doymak istiyorsanız, uygun fiyatlı bölgelerden biri olan Marmara Adası'nı kesinlikle tercih edebilirsiniz.Türkiye'nin en güzel adalarından biri olan Cunda Adası'nda 2 adet köprü ve birçok plaj bulunuyor. Dar sokakları, Rum evleri ve taş döşemeli sokaklarıyla Cunda Adası herkesi kendine hayran bırakıyor. Ayrıca Taksiyarhis Kilisesi, Despotun Evi, Aşıklar Tepesi, Agois Yannis Kilisesi, Tımarhane Adası, Cunda Sahil Çarşısı ve Taş Kahveyi ziyaret etmelisiniz.