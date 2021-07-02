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Trump'ın ekibinden yeni sosyal medya uygulaması!

Trump'ın ekibinden yeni sosyal medya uygulaması!

ABD Eski Başkanı Donald Trump sosyal medyadan vazgeçemiyor. Trump'ın sosyal medya platformlarındaki hesaplarının askıya alınmasının ardından, eski başkanın ekibi yeni bir sosyal medya uygulaması başlattı.

Dünya / 2 Temmuz 2021 Cuma 00:10
Trump'ın ekibinden yeni sosyal medya uygulaması!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi sessiz sedasız yeni bir sosyal medya uygulaması başlattı.

Başkanlığı döneminde Trump'ın sözcülüğünü yapan Jason Miller'ın idaresindeki uygulamanın, Twitter'la benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

Trump'ın projeyle ilgili bağlantısı net olmasa da Jason Miller'a yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda eski başkanın uygulamayla sosyal medyaya dönüşünde en yeni adımı atabileceği belirtiliyor.

Yeni uygulamanın tanıtımlarında ise misyonu, sağ duyuyu artırma, ifade özgürlüğünü savunma, sosyal medya devlerine meydan okuma olarak tanımlıyor.

HESAPLARI ASKIDA! 

6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını sonrası teknoloji devleri, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarını askıya almıştı.

Bunun üzerine Trump, kendi sosyal medya ağını kuracağını açıklamıştı.

 
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