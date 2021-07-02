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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde pazar gününün ilk saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlar su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi konularda uyarıldı.

Yaşam / 2 Temmuz 2021 Cuma 19:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı mesajlarında yurdun büyük bir bölümünde bu geceden itibaren sağanak yağış görüleceği belirtildi.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN UYARI PAYLAŞIMLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar devem etmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

GECENİN İLK SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

 
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