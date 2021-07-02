Lisa Leaving Blackpink! Lisa Leaving Blackpink? Blackpink Lisa Gruptan Ayrılıyor mu? Blackpink Lisa Kimdir? Blackpink Lisa YG Entertaintment'ten Ayrılıyor mu?

Blackpink grubunun başarılı üyesi Lisa'nın şirketinden ayrılma haberi sosyal medyada yankı uyandırdı! Binlerce Blackpink hayranının yorumunu alan gelişme Blackpink Lisa gruptan ayrılıyor mu? sorusunun sorulmasına sebep oldu. Peki, Blackpink Lisa gruptan ayrılıyor mu? Blackpink Lisa kimdir? Lisa Blackpink grubundan ayrıldı mı? Blackpink Lisa YG Entertaintment'ten Ayrılıyor mu?





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Blackpink Lisa, tam adıyla Lalisa Manoban son zamanların sevilen isimleri arasında yer alıyor. İçinde bulunduğu Blackpink grubunda yaptığı sahne şovları ile dikkat çeken Lisa, pek çok kişinin? sorusunu gündeme getirmesine sebep oldu. Peki, başarısıyla adından söz ettirenLalisa Manoban, sahne adıyla Blackpink Lisa Blackpink grubunun dansçısı ve aynı zamanda lider rapçisidir. Taylandlı olan şarkıcı, 2016 yılında YG Entertaintment tarafından oluşturulmuş olan ve kısa süre içerisinde dünyada yankı uyandıran Blackpink grubunun üyeleri arasında yer almaktadır. Başarısı ve danslarıyla pek çok kişinin beğenisini üzerine toplayan Blackpink Lisa son zamanların en çokm aratılan isimlerinden olmayı başarmıştır.Blackpink grubunun sevilen üyesi Lisa hakkında en çok merak edilen konulardan birisi dekonusudur. Lisa Manoban 23 yaşındadır.Blackpink Lisa 27 Mart 1997 yılında doğmuştur.Blackpink Lisa'nın şirketiyle arasında yaşanan sorunlar beraberinde Blackpink Lisa YG Entertaintment'ten ayrılıyor mu sorusunu getirmiş olsa da bu konuda herhangi bir açıklama gerçekleştirilmemiştir. Lisa'nın beklenen açıklamasının ardındansorusunun cevabı resmiyet kazanacak.konusunu gündeme getiren fanlar iki gruba ayrılırken bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları yaşanıyor.