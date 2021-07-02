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Yaşam
Bursa'da 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki kurbanlık alıcısını bekliyor!

Bursa'da 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki kurbanlık alıcısını bekliyor!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar da alıcılarını bekliyor. Bursa Karacabey'de "Şampiyon" isimli 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa 40 bin liraya yeni sahibini bekliyor. Boğa günde 2 el arabası arpa ve mısır ile 2 balya da saman yiyor.

Yaşam / 2 Temmuz 2021 Cuma 19:10
Bursa'da 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki kurbanlık alıcısını bekliyor!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, "Şampiyon" adlı 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, 40 bin liraya alıcı bekliyor.

İlçedeki bir çiftlikte yetiştirilen 3 yaşındaki boğa, iri cüssesiyle görenleri şaşırtıyor. Çiftlik sahiplerince özenle beslenerek kurban için hazırlanan boğa, 40 bin liradan satışa sunuldu.

Çiftlik sahibi Serkan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şarole cinsi boğayı 1 yaşından beri beslediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son tartımında 1,25 ton geldi. Danamız bileğine kadar kendini doldurdu. Günlük 2 el arabası arpa ve mısır ile 2 balya da saman yiyor. Özenle baktık ve bugünlere getirdik. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun."

 
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