Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI İHA paylaşımı!

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1'in 6000 kilometredir maratonda olduğunu paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Bakalım daha ne kadar gidecek?'' ifadelerine yer verdi.



Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.



AKINCI S-1'İN İLK UÇUŞ TESTİ NE ZAMAN YAPILDI?



Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracının seri üretimi ilk uçağı olan AKINCI S-1, 19 Mayıs 2021 günü ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.



AKINCI NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?



AKINCI S-1, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA'nın, 2021 yılı sonuna kadar envantere girmesi planlanıyor.



AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipi Bayraktar AKINCI PT-3'ün, Nisan 2021'de, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladığı aktarılmıştı. Mart 2021'de ise AKINCI S-1, yani seri üretim 1'inci platformun testlerinin İstanbul'da yapıldığı ifade edilmişti. Böylelikle, AKINCI TİHA'nın ilk seri üretim platformunun testlere başladığı açıklanmıştı. Mart 2021'de yapılan bilgilendirmede, Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA S-1 ve S-2 platformlarının testlerinin devam ettiği ve yer testleri tamamlandıktan sonra platformların uçuş testleri için Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'na gönderileceği bildirilmişti.



BAYRAKTAR AKINCI TİHA OPERATÖRLERİNİN GECE EĞİTİMLERİ BAŞLADI



Baykar Savunma tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İHA'nın operatörlerinin eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından 1 Mayıs 2021 günü yapılan açıklamada, ilk haftada 65 sorti ile eğitimlerin icra edildiği aktarılmıştı. Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajıyla birlikte, "AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık. Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun…" ifadelerinde bulunmuştu.



AKINCI TİHA operatörlerinin ilk uçuşlarını 26 Nisan 2021 günü yaptığı ve kursiyerlerin toplamda 9 sorti uçuş gerçekleştirdiği belirtilmişti. Operatörlerin ilk uçuş ve taksi eğitimi gününün, aynı zamanda 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'ne denk gelmişti.



BAYRAKTAR AKINCI TİHA İLK ATIŞLI TESTİNİ TAMAMLADI



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.



BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.



AKILLI MÜHİMMATLARLA HAVALANDI



Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız taarruzi hava aracı olan Bayraktar AKINCI, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T akıllı mühimmatları ile havalandı. Mühimmatlı uçuş test kampanyasının ilk uçuşu AKINCI PT-3 ile 17 Nisan'da icra edildi. 21 Nisan'da mühimmatlı ikinci test uçuşu yapılırken, 22 Nisan 2021'de ise ilk atışlar gerçekleştirilmiş oldu.

