Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak? Aşk Mantık İntikam Hangi Dizinin Uyarlaması? Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?

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Aşk Mantık İntikam Hangi Dizinin Uyarlaması?

Aşk Mantık İntikam, birbirini yanlış anlayan bir çiftin boşanmasına rağmen birbirini hâlâ çok sevmesini konu edinmektedir. Esra ve Ozan'ın aşk hayatını ele alan dizide Esra hayat şartlarını güzelleştirmek için mantık evliliği yapan karakterdir. Mühendis Ozan ile mantık evliliği yapan Esra hayat şartlarının değişeceğini düşünürken bir anda kendisini daha çok çalışırken bulur. Hayat şartları daha da kötüye giden Esra, Ozan için çalışırken bebeğini düşürür. Yaşanan bu olay sonrasında çift boşanır ve hayat hikayeleri yeniden yazılmaya başlar. Peki,Aşk Mantık İntikam dizisinin gündem olmasının ardından? en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İlk bölümünden itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen•Esra Erten (Burcu Özberk)•Ozan Korfalı (İlhan Şen)•Çınar Yılmaz (Burak Yörük)•Çağla Yılmaz (Melisa Döngel)•Zümrüt Korfalı (Günay Karacaoğlu)•Menekşe Erten (Zeynep Kankonde)•Ekrem Erten (Mehmet Korhan Fırat)•Yalçın Erten (Süleyman Atanısev)•Reyhan Korfalı (Birgül Ulusoy )Dizinin yayın hayatına girmesinin ardından sıklıkla gündeme gelen sorular arasında yer almıştır. Aşk Mantık İntikam Esra karakterini başarılı oyuncu Burcu Özberk canlandırmaktadır. Yaşam standartlarının değişmesini istediği için mantık evliliği yaparak seyircinin karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam Esra karakteri seyirciden büyük beğeni toplamıştır.karakteri dizide Esra'ya aşık olan ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir mühendistir. Esra'nın evlenme teklifi üzerine Esra'yı hayatına alan ve Esra'nın yükselme hırsı uğruna kullandığı Ozan, Esra'dan boşandıktan sonra şirket sahibi olmuştur. Yıllar sonra şirketinde çalışmaya başlayan Esra ile karşılaşması üzerine Esra'ya karşı kırgınlığı ve aşkı yeniden gün yüzüne çıkar.Aşk Mantık İntikam dizisinin sevilerek izlenmesi beraberinde? vesorularını getirmiştir. Aşk Mantık İntikam dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmektedir.Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam oldukça ünlü bir yapımın Türk uyarlamasıdır. Peki, Aşk Mantık İntikam hangi dizinin uyarlaması? Aşk Mantık İntikam Cumming Single Lady dizisinin uyarlamasıdır.Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak ve daha fazlası Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ardından belli olacak.