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Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak? Aşk Mantık İntikam Hangi Dizinin Uyarlaması? Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?

Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak? Aşk Mantık İntikam Hangi Dizinin Uyarlaması? Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?

Yayın hayatına girdiği ilk günden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Aşk Mantık İntikam dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. FOX TV’nin sevilen yaz dizileri arasında yerini alan Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam hangi dizinin uyarlaması? Aşk Mantık İntikam saat kaçta? Aşk Mantık İntikam hangi kanalda?

Dizi / 2 Temmuz 2021 Cuma 10:20
Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Olacak? Aşk Mantık İntikam Hangi Dizinin Uyarlaması? Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?

Kısa süre önce ilk bölümüyle ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam seyircinin beğenisini üzerine topladı. Başarılı ve genç oyunlardan oluşan kadrosuyla FOX TV ekranlarına gelen Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları kimdir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları isimleri nelerdir? Aşk Mantık İntikam uyarlama mı? Aşk Mantık İntikam hangi dizinin uyarlaması? Aşk Mantık İntikam hakkında merak edilen her şey…


Aşk Mantık İntikam Konusu Nedir?


Aşk Mantık İntikam, birbirini yanlış anlayan bir çiftin boşanmasına rağmen birbirini hâlâ çok sevmesini konu edinmektedir. Esra ve Ozan'ın aşk hayatını ele alan dizide Esra hayat şartlarını güzelleştirmek için mantık evliliği yapan karakterdir. Mühendis Ozan ile mantık evliliği yapan Esra hayat şartlarının değişeceğini düşünürken bir anda kendisini daha çok çalışırken bulur. Hayat şartları daha da kötüye giden Esra, Ozan için çalışırken bebeğini düşürür. Yaşanan bu olay sonrasında çift boşanır ve hayat hikayeleri yeniden yazılmaya başlar. Peki, Aşk Mantık İntikam konusu nedir?

Aşk Mantık İntikam Hangi Dizinin Uyarlaması?

Aşk Mantık İntikam Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?


Aşk Mantık İntikam dizisinin gündem olmasının ardından Aşk Mantık İntikam oyuncuları ve isimleri nelerdir? en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İlk bölümünden itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve isimleri;

•Esra Erten (Burcu Özberk)

•Ozan Korfalı (İlhan Şen)

•Çınar Yılmaz (Burak Yörük)

•Çağla Yılmaz (Melisa Döngel)

•Zümrüt Korfalı (Günay Karacaoğlu)

•Menekşe Erten (Zeynep Kankonde)

•Ekrem Erten (Mehmet Korhan Fırat)

•Yalçın Erten (Süleyman Atanısev)

•Reyhan Korfalı (Birgül Ulusoy )

Aşk Mantık İntikam Esra Kimdir? Aşk Mantık İntikam Burcu Özberk

Aşk Mantık İntikam Esra Kimdir? Aşk Mantık İntikam Burcu Özberk


Aşk Mantık İntikam Esra kimdir? Dizinin yayın hayatına girmesinin ardından sıklıkla gündeme gelen sorular arasında yer almıştır. Aşk Mantık İntikam Esra karakterini başarılı oyuncu Burcu Özberk canlandırmaktadır. Yaşam standartlarının değişmesini istediği için mantık evliliği yaparak seyircinin karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam Esra karakteri seyirciden büyük beğeni toplamıştır.


Aşk Mantık İntikam Ozan Kimdir? Aşk Mantık İntikam İlhan Şen


Aşk Mantık İntikam Ozan karakteri dizide Esra'ya aşık olan ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir mühendistir. Esra'nın evlenme teklifi üzerine Esra'yı hayatına alan ve Esra'nın yükselme hırsı uğruna kullandığı Ozan, Esra'dan boşandıktan sonra şirket sahibi olmuştur. Yıllar sonra şirketinde çalışmaya başlayan Esra ile karşılaşması üzerine Esra'ya karşı kırgınlığı ve aşkı yeniden gün yüzüne çıkar.

Aşk Mantık İntikam Esra Kimdir? Aşk Mantık İntikam Burcu Özberk

Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?


Aşk Mantık İntikam dizisinin sevilerek izlenmesi beraberinde Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam Ozan Korfalı'nın şirketi nerede? ve Menekşe Ev Yemekleri nerede? sorularını getirmiştir. Aşk Mantık İntikam dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmektedir.

Aşk Mantık İntikam Hangi Dizinin Uyarlaması?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam oldukça ünlü bir yapımın Türk uyarlamasıdır. Peki, Aşk Mantık İntikam hangi dizinin uyarlaması? Aşk Mantık İntikam Cumming Single Lady dizisinin uyarlamasıdır.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak ve daha fazlası Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ardından belli olacak.

Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?Aşk Mantık İntikam Konusu Nedir?Aşk Mantık İntikam Hangi Dizinin Uyarlaması?Aşk Mantık İntikam Ozan Korfalı KimdirCunning Single Lady

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