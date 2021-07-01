2021 Emekli ve Memur Zammı Ne Kadar? Emekli ve Memur Zammı Ne Zaman Yapılacak? 2021 Emekli ve Memur Zammı Tablosu Açıklandı

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yapılacak olan 2021 emekli ve memur zammı gündemdeki yerini aldı! 2021 Temmuz ayı itibariyle gerçekleştirilecek olan zammın ardından emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2021 emekli ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? Polis zammı ne kadar olacak? İşte 2021 zamlı emekli ve memur maaşları… 2021 emekli ve memur zammı ne kadar?
Emekli ve Memur Zammı Ne Zaman Yapılacak?
Emekli ve zammı duyurusunun gerçekleşmesiyle birlikte emekli ve memur zammı ne zaman yapılacak
konusu gündem haline geldi. Emekli ve memurlarının merakla beklediği cevap gecikmedi! Yapılması planlanan emekli ve memur zammı 2021 Temmuz ayı itibariyle gerçekleştirilecek.
Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?Emekli ve memur zammı
için geri sayım başladı! 2021 Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zamdan önce emekli zammı ne kadar olacak?
ve memur zammı ne kadar olacak?
soruları gündeme geldi. Merakla beklenen zam oranları hakkında herhangi bir açıklama gerçekleştirilmezken 2021 Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması planlanıyor.
Geçmiş 6 ayın enflasyon oranındaki artış göz önünde bulundurulduğunda enflasyon oranının yüzde 7 seviyesini geçmesi planlanıyor. Ortaya çıkarılan enflasyon verileri emekli zammının oldukça fazla olacağını gösteriyor.
Memur Zammı Ne Kadar Olacak? Memur Zam Oranı Ne Kadar?
Yapılan toplu sözleşmelerle birlikte 2021 yılının ilk altı ayında memur maaşlarına yüzde 3 zam geldi. Haziran ayı rakamlarının açıklanması sonrasında enflasyon oranının yüzde üçü geçen kısmının zam olarak yansıtılacağı duyuruldu. Yayılan haberin ardından 2021 memur zammı ne kadar olacak sorusu gündem haline gelse de temmuz ayında yapılması planlanan zammın detayları hakkında resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar 2021?
Açıklanan enflasyon oranıyla birlikte en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK emeklileri için 2 bin 233 Tl'den 2 bin 420 TL'ye yükselecek. Halktan gelen en düşük emekli maaşı ne kadar 2021
sorusu enflasyon oranları
ve yapılan açıklamalar doğrultusunda bu şekilde belirtildi. Peki, en düşük esnaf bağ-kur emekli maaşı ne kadar?
En düşük esnaf bağ-kur emekli maaşı 2*21 yılında 1.627 TL'den 1.763 TL'ye yükselecek. En düşük tarım bağkur emekli maaşı ise 1.534 TL'den 1.662 TL'ye yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420
SSK (2000 SONRASI)1.5001.500
BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763
BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662En yüksek emekli maaşı ne kadar
? En yüksek emekli maaşı ne kadar? Memur zammı ne zaman olacak
? soruları ve daha fazlası yapılacak açıklamaların ardından resmiyet kazanacak.