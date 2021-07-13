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Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri ne zaman yapılır?

Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri ne zaman yapılır?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla merak edilen konulardan biri oldu. Teşrik tekbiri Peygamber Efendimizin Arefe ve bayram gününde gerçekleştirdiği bir ibadettir. Peki teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir? İşte teşrik tekbirine dair tüm detaylar…

Yaşam / 13 Temmuz 2021 Salı 16:09
Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri ne zaman yapılır?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nda yapılan önemli ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimizin arefe ve bayram günlerinde getirdiği teşrik tekbiri, bayramın yaklaşmasıyla oldukça merak edilen bir konu haline geldi. Hz. İbrahim'in kurban kesme olayına dayanan teşrik tekbiri, her Müslüman için vaciptir. Bu ibadeti yerine getirmeyen isteyen vatandaşlar “Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir?” gibi soruların yanıtını merak eder. Sizler için teşrik tekbirini nasıl getirebileceğinizi ve ne zaman getireceğinizi anlattık.

Teşrik tekbiri nedir?


Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

Teşrik tekbiri nedir


Teşrik tekbiri nasıl getirilir?


Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazında 23. Kez 'Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' denir. Bu tekbir bayramın 4. Günü ikindi namazına kadar her farz olan namazda okunmalıdır.

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?


Teşrik tekbiri Kurban Bayramı'nın Arefe gününde sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan tüm namazları kapsar.

Teşrik tekbiri nedir?

Teşrik tekbiri anlamı nedir?


Teşrik tekbiri 'Allah her şeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur' anlamına gelir.

Teşrik tekbiri neden getirilir?


Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); “Allahu ekber, Allahu ekber” diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; “Allahu ekber velillâhi'l-hamd” der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur.

Teşrik tekbiri nasıl okunur? Teşrik tekbiri ne zaman yapılır? Sorularına sizler için yanıt verdik. Haberimizin detayları Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine dayanmaktadır.

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