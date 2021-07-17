Terviye Nedir? Terviye Günü Ne Zaman? Terviye Günü Yapılacak Dualar Terviye Namazı

İslam alemi 2021 yılı Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Zilhicce ayının içinde yer alan terviye gününde hacılar, sabah namazını kılacak ve güneşin doğmasıyla birlikte Mina'ya çıkacaklar. Müslümanların heyecanla beklediği Terviye günü ne zaman? Terviye günü hangi dualar edilir?





Terviye Ne Demek?



Terviye Günü Ne Zaman 2021?



Terviye Gününün Faziletleri Nelerdir?



Terviye Günü Yapılacak Dualar Nelerdir?



Terviye, kelime anlamı olarak 'düşünmek, akıl yormak ve sulamak' anlamına gelmektedir. Mina'da su bulunmaması sebebiyle hacıların kendilerini suya götürmesinin ardındanMekke'den çıktıkları ve Hazreti İbrahim'i gördükleri güne Terviye günü denmektedir. Peki,Yevm-i terviye (terviye günü), Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelmektedir. Arife gününden bir önceki güne denk gelen terviye bu yıl 18 Temmuz 2021 tarihinde olacaktır. Bu duruma göre terviye gününün faziletleri oldukça fazladır. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göreTervriye günün gerek ibadetler gerekse iyilikler bakımından oldukça verimli geçirilmesi gereken günlerden birisidir. Oldukça sevap olan bu günü oruçlu geçirmek İslam alemi için önerilen ibadetler arasında yer almaktadır. Bazı hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Terviye gününü oruçlu geçiren kişilerin bir yıllık günahı silinmektedir. Aynı zamanda terviye gününde nafile namazı kılmanın da çok sevap olduğu düşünülmektedir. Zilhicce ayı orucu olarak adlandırılan bu ayın oruçları genel olarak ilk 9 gün tutulmalıdır. Müstehap ve çok sevap olan zilhicce ayının ilk 9 gününü oruçlu geçirmek önerilmektedir. Peki,? VeTerviye günü 4 rekat namazın ardından 2 rekat olmak üzere 6 rekat namaz kılınmalıdır. Kılınacak dört rekatın ilk rekatında Asr suresi ve ikinci rekatında Kureyş suresi okunmalıdır. Üçüncü rekatta bir kez Nasr suresi dördüncü rekatta ise üç kez İhlas suresini okumak gerekiyor. Ardından kılınacak iki rekatın her rekatında üç kez İhlas Suresi okunmalıdır.sorusunu soran kişiler oldukça mübarek olan bu gündeve namazı ile tüm gününü ibadet ederek geçirebilirler.