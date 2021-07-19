Tatilciler gidince harita yeşile döndü!

9 günlük tatili fırsat bilen İstanbullular tatil yerlerine ve memleketlerine akın etti. İstanbul'un yarısından fazlasının tatile gitmesiyle trafik yoğunluğu da yüzde 8'lere kadar düştü.







Öte yandan Kırıkkale’de Kurban Bayramı'nın arife gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.



GÜNLÜK 100 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ GEÇİYOR



Günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiği kilit kavşakta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 24 saat esasına göre yoğunluk karşısında çalışmalarını sürdürüyor.



VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI DENETİMLERE KATILDI



Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bölge Trafik Denetleme Bölgesi'ndeki uygulama noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan denetimlere katıldı.



Görevli personellerin bayramını kutlayan Sezer, alınan tedbirlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen’den bilgi aldı. Vali Yunus Sezer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşaktan 100 binin üzerinde araç geçişinin olduğunu söyledi.

