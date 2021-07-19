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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında aşılamadaki son durumu paylaştı. Bakan Koca tek ve çift doz aşılara ilişkin son rakamları duyurdu.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılamaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

20 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

40 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan Koca ayrıca "EN AZ BİR DOZ aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63'üne karşılık geliyor." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

YAN ETKİ OLURSA NE YAPILMALI?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

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