Lütfü Türkkan ve Cihangir İslamoğlu birbirine girdi!

En büyük dertleri Başkan Erdoğan'ı durdurmak olan Millet İttifakı, birçok benzemez olarak bir araya geldi. Bir yanda sözde milliyetçiler, bir yanda Kandil'den talimat alan PKK sevdalıları, diğer yanda da sözde Atatükçüler...







İP VE CHP'NİN MÜLTECİ KAVGASI



CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan arasında Twitter'da "mülteci" konusu üzerinden yeni bir tartışma çıktı. İP'li Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" paylaşımı CHP'li Cihangir İslam'ı kızdırdı.





İslam, "Altına "Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız." ifadelerini kullandı.



Lütfü Türkkan ise Cihangir İslam'a "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadeleriyle yanıt verdi.







BENZEMEZLER İTTİFAKI



Millet İttifakı'nın üyeleri arasında çıkan bu tartışma, ittifakın ne derece kaygan ve kırılgan bir zemine oturduğunu gözler önüne serdi.