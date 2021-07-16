Kurban Kesmek Farz mı Vacip mi? Kurban Kimlere Farz? Kimler Kurban Kesebilir? Kurban Ne Zaman Kesilir?

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban kesmek hakkında pek çok soru soruluyor. Kimlerin kurban kesmesi gerektiğini merak eden pek çok kişi çeşitli soruları gündeme getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu soruların cevapsız kalmaması adına cevabı en çok merak edilen sorulara yanıt gerçekleştiriyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda kurban kesmek kimlere farz? Kimler kurban kesebilir?





Kimler Kurban Kesebilir?



Kurban Kesmek Kimlere Farz?



Kurban Kesmek Farz mı Vacip mi?



Kuran'ı Kerim'de yer alan bilgiler ve Peygamberlerin açıklamalarıyla birlikte kimlerin kurban kesebileceği hakkında pek çok yanıt verilmiştir. Bu sebeple kimler kurban kesebilir sorusunu soran kişiler hadislere ve Kuran-ı Kerim'e göre kimlerin kurban kesebileceğini öğrenebilmektedir. Peki,• Akıl sağlığı yerinde olan,• Büluğ çağına ermiş,• Dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan,• Ergenlik dönemine girmiş,Kişiler tarafından kesilebilmektedir. Bu şartlara uyum sağlayan kişiler kurbanın onlar için farz olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu duruma göreTemel ihtiyaçları ve borcu haricinde 80.18 gr altın veya altın değerinde para ya da eşyaya sahip olan kişilerin kurban kesmesi gerekmektedir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453).Kurban kesmenin bireylere farz olması için çeşitli şartlara uyum sağlaması gerekmektedir. Genel olarak ifade edildiğinde; kurban kesecek bireyin akli dengesinin yerinde olması, buluğ çağına etmiş olması ve dini açıdan zengin sayılabilecek kadar mal varlığının olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra temel gereksinimlerini karşılayacak durumu olmayan kişilerin kurban kesmesi zorunlu değildir. Peki, pek çok kişinin yanlış bildiği bir diğer soruKurban ibadeti hakkında bilinmesi gereken önemli detaylardan birisi de kurban kesmenin farz olmadığıdır. Kurban ibadeti, İslamiyet'in; namaz kılmak, Hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak ve kelime-i şehadet getirmek üzere 5 adet olan farzı arasında yer almamaktadır.sorusuna Kuran-ı Kerim'de bu doğrultuda cevap verilmiştir.