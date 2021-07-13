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Kurban duası nedir? Kurban duası nasıl yapılır? İşte Kurban keserken okunacak dua

Kurban duası nedir? Kurban duası nasıl yapılır? İşte Kurban keserken okunacak dua

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kesilecek kurbanlar sırasında hangi duanın okunacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı duası nedir? Kurban Bayramı duası nasıl okunur? Kurban Bayramı duası nasıl yapılır? Kurban keserken hangi dua okunur? İşte kurban keserken okunacak dualar…

Yaşam / 13 Temmuz 2021 Salı 15:47
Kurban duası nedir? Kurban duası nasıl yapılır? İşte Kurban keserken okunacak dua

Kurban keserken okunacak dualar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nda vatandaşlar ibadeti usulüne uygun yapmak ister. Bu nedenle kurban keserken yapılacak dualar çok fazla araştırılır. Zengin olan her Müslümanın yapması gereken bu ibadet sırasında okunması gereken dua ve ayetler vardır. Peki kurban keserken hangi dua okunur? Kurban duası nedir? Kurban duası nasıl okunur? Sizler için kurban keserken okunacak duaları yazdık.

Kurban duası nedir? Kurban duası nasıl yapılır?


Kurban kesimi sırasında okunan dua

Allahümme hâzâ minke ve leke inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Allahümme tekabbel min fülân bin fülân



Kurban Duası

Kurban kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve:
Allâhümme innî veccehtü vechiye lillezî fatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn duası okunur. ve:
“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd” diye 3 kere tekbir getirilir.

Tekbir bitince:

“Bismillahi Allahü ekber” diyerek bıçağı çeker ve kurbanı keser kurban kesilince kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar.

Namazdan sonra:

“Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi'l-âlemîne lâ şerike leh” diye dua eder. Mevla'mız onun ibadetini inşallah kabul eder.

Bütün Müslümanlar, arefe günü sabah namazından itibaren farz namazlardan sonra bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar şöylece tekbir getirirler. Ve bu tekbirleri getirmek vâciptir.

''Allahü ekber Allahü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.”



Kurbanda hangi hayvanlar kesilebilir?


Kurban, deve, sığır manda, koyun ve keçiden kesilir. Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki seneliği, koyun ve keçinin bir seneliği veya cüsseli ve gösterişli olmak şartıyla altı aylığı kurban edilebilir. Tavuk ve horoz gibi hayvanlardan kurban olmaz.

Kurban kesimi sonrasında namaz kılmak gerekir mi?


Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Kurban keserken okunacak dualar, ibadetin yerine getirilmesi için oldukça önemlidir. Sizler için kurban keserken okunması gereken duaları yazdık. 

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