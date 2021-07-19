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Kıbrıs'a giden Devlet Bahçeli, uçaktan Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi!

Kıbrıs'a giden Devlet Bahçeli, uçaktan Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kıbrıs'a giden MHP Lideri Devlet Bahçeli, uçaktan Saadet Partisi'nde kongre süreci başlatan Oğuzhan Asiltürk ile birlikte kol kola indi.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:54
Kıbrıs'a giden Devlet Bahçeli, uçaktan Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi!

Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’ndan ayrılarak Cumhuriyet İttifakı’na katılması için mücadele veren Saadet Partisi İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte KKTC’ye gitti.

DEVLET BAHÇELİ İLE KOL KOLA İNDİ

Asiltürk’ün uçak merdivenlerinden MHP lideri Devlet Bahçeli ile kol kola inmesi sosyal medya gündem oldu.



SAADET PARTİSİ'NİN CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMASI YÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesiyle dikkatleri çeken, ardından Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılması yönünde açıklama yapan ve son olarak da parti içinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na karşı kongre sürecini başlatmıştı.



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