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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rize'deki sel bölgesini havadan inceledi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rize'deki sel bölgesini havadan inceledi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'deki sel ve heyelan alanını helikopterle havadan inceledi.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rize'deki sel bölgesini havadan inceledi!

Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde 14 Temmuz Çarşamba akşamı şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanların ardından bölgeye gelen Soylu, Kurum ve Yazıcı, incelemelerini sürdürüyor.

Sel ve heyelan bölgelerini helikopterle havadan inceleyen bakanlar Kurum ve Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, daha sonra Güneysu ilçesine geldi.

Bakan Soylu, daha sonra Güneysu ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, Tepebaşı köyünde meydana gelen selde kaybolan Hasan Arıcı'nın ailesini ziyaret etti. Aileyle görüşen Soylu, Arıcı'yı arama çalışmalarının devam ettiği sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Arama kurtarma ekiplerinden bilgi alan Soylu, ardından Muradiye ilçesine geçerek selden etkilenen alanları inceledi. Bakan Soylu, Muradiye'deki selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın ailesini de ziyaret etti.


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