Hazımsızlık Neden Olur? Hazımsızlığa Ne İyi Gelir?

Hazımsızlık, arasında oldukça sık mide rahatsızlıklarının genel adıdır. Birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan hazımsızlık, yemek yeme veya içecek içme sonrasında yaşanan ağrılar olarak bilinmektedir. Semptomların dayanılmaz seviyelerde olmaması sebebiyle genellikle oldukça fazla önemsenmeyen hazımsızlık, ilerleyen boyutlara ulaştığında tedavi gerektirmektedir. Bu duruma göre, hazımsızlık belirtileri nelerdir? Hazımsızlık tedavisi nasıldır?





Hazımsızlık Belirtileri Nelerdir?

Hazımsızlık Nedenleri Nelerdir?



Hazımsızlık Tedavisi Nasıldır?



Hazımsızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?



Alanında uzman doktorlar genelde hazımsızlığın hastalık değil birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan semptomlar topluluğu olduğunu söylemektedir. Bireyler bu sebeple hazımsızlığın tek bir belirtisi olmadığını bilmelidir. Belirtileri oldukça fazla ve yaygın olan hazımsızlık, dikkat edildiği sürece kısa süre içerisinde teşhis edilebilir. Peki,• Karın ağrısı• Rahatsız edici tokluk hissi• Üst karın bölgesinde şişlik• Geğirme• Midede doluluk hissi• Mide bulantısı• Mide yanması• Reflü• KusmaHazımsızlık belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin ileri seviyelere ulaşması durumunda doktor kontrolüne gidilmeli ve hazımsızlık tedavisi başlatılmalıdır. Ancak semptomlardan da anlaşıldığı gibi pek çok kişi hayatının belirli dönemlerinde hazımsızlık problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple herhangi bir korku yaşanmasına gerek yoktur. Hazımsızlık tedavisi gerçekleştirilirken de hazımsızlığın sebebi teşhis edilerek olumsuzluğa neden olan faktörün ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultudaBaşlangıç seviyesi hazımsızlık genelde yağ oranı yüksek veya sindirim seviyesi zor olan besinlerin art arda gelen öğünlerde tüketilmesi ile ortaya çıkar. Özellikle hareketsiz yaşam sürdüren ve ağır besinlerle beslenen kişilerde yaygın olarak rastlanılan hazımsızlık ilk aşamada detaylı bir müdahaleyi gerektirmez. Özellikle 2 haftadan az süren ve devamlı olmayan hazımsızlık problemlerinde doktor kontrolü dahi şart değildir. Ancak 2 haftadan uzun süren ve bireylerin yaşamını ciddi oranda olumsuz etkileyen hazımsızlık problemi ile karşılaşıldığında mutlaka alanında uzman kişilerden yardım alınmalıdır. Bu aşamada hazımsızlığın nedeni de oldukça önemlidir. Peki, alanında uzman doktorların özellikle belirttiği• Çok sık aralıklarla yemek yemek,• Yüksek kafein oranı bulunan içecekleri tüketmek,• Yağlı ve baharatlı besinler yemek,• Yüksek stres,• Duygusallık,• Çikolata ve sodanın çok sık tüketilmesi,• Gastrit hastalığının bulunması,• Sindirim sistemi enfeksiyonlarıi• Safra kesesi taşı,• Mide fıtığı,• Aşırı kilo (Obezite)• Sigara kullanımı,• Mide kanseri,En yaygın görülen hazımsızlık nedenleri arasında yer almaktadır. Yukarıda yer alan hazımsızlık nedenlerinin yanı sıra bazı hastalarda hazımsızlığa sebep olacak herhangi bir hastalık tespit edilememektedir. Bu sebeple hazımsızlığa sebep olan pek çok faktör olabileceği gibi hazımsızlığa neden olacak herhangi bir faktör olmayabilir. Hazımsızlığa iyi gelen yiyecekler tüketilerek hazımsızlığın seviyesinin azaltılması mümkündür. Peki,Geçici ve kısa süreli olarak ortaya çıkan hazımsızlık tedavisi için birkaç gün düzenli ve hafif beslenmek gerekmektedir. Mideye zarar verecek, ağır, soğuk ve yağlı gıdaların tüketilmemesi hazımsızlık tedavisi için oldukça önemlidir. Bu durum ortadan kaldırılmadığında midede ekşime görüldüğünde ise alanında uzman doktorlara başvurmak gerekmektedir. Doktorların vereceği mide asitini azaltan ilaçlariçin oldukça idealdir.• Zencefil,• Maydanoz,• Kabak,• Kuşburnu,• Yoğurt,• Nane,• Rezene,• Yeşil çay,Hazımsızlık problemini ortadan kaldırmak adına tüketilebilecek olan besinler arasında yer almaktadır. Özellikle nane, yeşil çay, kuşburnu gibi yiyecekler kaynatılıp tüketilerek hazımsızlığın verdiği rahatsızlık yüksek oranda azaltılabilmektedir.görülmesi ve uzun süreli hazımsızlık problemi yaşanması durumunda doktor kontrolüne gidilmesi önerilmektedir.